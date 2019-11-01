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Проблема

«Это бомжатник!»: родители показали жуткие фото детской больницы

В департаменте здравоохранения Ярославской области ответили, когда ждать ремонта

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Вот так выглядит палата в областной детской больнице

Вот так выглядит палата в областной детской больнице

В Ярославле в соцсети выложили фото из палаты для послеоперационных больных лор-отделения детской областной больницы. На кадрах видно, что стены разрисованы, во многих местах с них слоями отвалилась краска.

— Скорее это похоже на пункт приёма бомжей! — комментируют ярославцы.

Стены исписаны, с облупившейся краской

Стены исписаны, с облупившейся краской

Между тем в департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, что ремонт в отделении постепенно идёт.

— Все палаты были отремонтированы в 2015 году. В прошлом году полностью отремонтировали три двухместные палаты и одну четырехместную. Капитальный ремонт отделения запланирован на следующий год, — прокомментировали в пресс-службе департамента.

Посмотрев на эти кадры, ярославцы сравнили медучреждение с бомжатником

Посмотрев на эти кадры, ярославцы сравнили медучреждение с бомжатником

Сделать все разом не хватает денег. По данным департамента, смета только на общестроительные работы составляет 8 миллионов рублей, на замену электрики — 3 миллиона, на санитарную комнату для лиц с ограниченными возможностями — более 500 тысяч. Сейчас идёт капитальный ремонт крыши этого корпуса — стоимость этих работ составила 700 тысяч. Также проводится капитальный ремонт первого этажа в этом же корпусе, ремонт электрики и замена окон на втором этаже, ремонт вентиляции во всем корпусе.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
1 ноя 2019 в 13:51

Главное чтобы путин и окружение жили сыто.

Света
1 ноя 2019 в 13:44

Ужасно. Наши дети в таких условиях должны лечиться? А они на обеды мэров деньги тратят..

Гость
1 ноя 2019 в 13:13

Я все понять не могу, как в стране, которая добывает нефть, газ, алмазы и еще кучу всего, у кого-то поворачивается язык говорить, что нет денег? А где же они тогда???