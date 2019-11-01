«Это бомжатник!»: родители показали жуткие фото детской больницы

Вот так выглядит палата в областной детской больнице Фото: «Ярославль LIVE» / Vk.com

В Ярославле в соцсети выложили фото из палаты для послеоперационных больных лор-отделения детской областной больницы. На кадрах видно, что стены разрисованы, во многих местах с них слоями отвалилась краска.

— Скорее это похоже на пункт приёма бомжей! — комментируют ярославцы.

Стены исписаны, с облупившейся краской Фото: «Ярославль LIVE» / Vk.com

Между тем в департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, что ремонт в отделении постепенно идёт.

— Все палаты были отремонтированы в 2015 году. В прошлом году полностью отремонтировали три двухместные палаты и одну четырехместную. Капитальный ремонт отделения запланирован на следующий год, — прокомментировали в пресс-службе департамента.

Посмотрев на эти кадры, ярославцы сравнили медучреждение с бомжатником Фото: «Ярославль LIVE»/vk.com