«Это бомжатник!»: родители показали жуткие фото детской больницы

В Ярославле в соцсети выложили фото из палаты для послеоперационных больных лор-отделения детской областной больницы. На кадрах видно, что стены разрисованы, во многих местах с них слоями отвалилась краска.
— Скорее это похоже на пункт приёма бомжей! — комментируют ярославцы.
Между тем в департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, что ремонт в отделении постепенно идёт.
— Все палаты были отремонтированы в 2015 году. В прошлом году полностью отремонтировали три двухместные палаты и одну четырехместную. Капитальный ремонт отделения запланирован на следующий год, — прокомментировали в пресс-службе департамента.
Сделать все разом не хватает денег. По данным департамента, смета только на общестроительные работы составляет 8 миллионов рублей, на замену электрики — 3 миллиона, на санитарную комнату для лиц с ограниченными возможностями — более 500 тысяч. Сейчас идёт капитальный ремонт крыши этого корпуса — стоимость этих работ составила 700 тысяч. Также проводится капитальный ремонт первого этажа в этом же корпусе, ремонт электрики и замена окон на втором этаже, ремонт вентиляции во всем корпусе.