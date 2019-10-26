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Проблема

В поликлинике нет пробирок для крови? В Ярославле чиновники и депутаты обвинили друг друга во лжи

Опрашиваем читателей об этой проблеме

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Депутат говорит, что пациенты ей жаловались на отсутствие пробирок для крови, а власти утверждают, что такого нет

Депутат говорит, что пациенты ей жаловались на отсутствие пробирок для крови, а власти утверждают, что такого нет

Пациенты одной из поликлиник Ярославской области столкнулись с тем, что в медучреждении не оказалось пробирок для сдачи анализов крови. По крайней мере, об этом заявила депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

— Мне поступило два звонка. И все по одному и тому же вопросу. Звонили больные женщины, которым необходимо сдать анализ крови на дому. Приходил врач-терапевт по вызову на дом, прописал сдать анализ, но предупредил, что быстро не получится так как нет пробирок для забора крови. А больная очень плохо себя чувствует. Она сообщила, что при разговоре кто-то из медперсонала предложил: «А может, больной купить пробирки самой?» Но коллеги сразу возмутились: «Ну что же уж до такого то доходить?!» И вопрос подвис. До такого доходить нельзя, но и пробирок нет, — написала депутат на своей страничке в Facebook.

Медицинскую организацию называть Елена Кузнецова не стала — мол, они сами знают, о ком идет речь. Однако в региональном департаменте здравоохранения поспешили опровергнуть эту информацию.

— Елена Дмитриевна, по нашей информации, вы дважды разговаривали с главным врачом и вам дважды пояснили, что информация, которую вы опубликовали, недостоверна. Более того, терапевт, на которую вы также ссылаетесь, опровергла опубликованные вами данные. Еще раз напоминаем, что для проверки достоверности информации у вас есть законный механизм — сделать депутатский запрос и в лечебное учреждение, и в департамент здравоохранения, — написал депздрав.

Однако Елена Кузнецова настаивает, что проблема была, и главврач якобы в разговоре с ней не отрицала этого.

— Я из своей головы никогда и ничего не выдумываю. Есть жалоба — отрабатываю, — подытожила Кузнецова.

Друзья, давайте разберемся, все-таки есть или нет в ярославских поликлиниках проблем с пробирками для крови. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы лично с нехваткой?

Лично сталкивались с тем, что не было пробирок для крови?

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      КОММЕНТАРИИ (3)

      Гостья
      26 окт 2019 в 13:08

      Да потому что закон этот антимонополный дебильный выпустили. Раньше нужно было что то - быстро все закупалось. Теперь же нужно выставлять заявки какие то на аукционы-кто дешевле предложит. Чуть не рассчитал с количеством, не хватило-все, сидим, курим.

      гостья
      26 окт 2019 в 12:42

      За всю свою жизнь самое лучшее обслуживание в мед.учреждениях встречала только в клинике, в которую с котом ходим. Сервис, внимание, бахилы бесплатные!!! - а для людей и бесплатно - это не сервис, а "абзац"

      Гость
      26 окт 2019 в 12:24

      насчет пробирок не знаю мне хватило но лекарства вплоть до физраствора на капельницы надо покупать самим