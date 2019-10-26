В поликлинике нет пробирок для крови? В Ярославле чиновники и депутаты обвинили друг друга во лжи

Депутат говорит, что пациенты ей жаловались на отсутствие пробирок для крови, а власти утверждают, что такого нет

— Мне поступило два звонка. И все по одному и тому же вопросу. Звонили больные женщины, которым необходимо сдать анализ крови на дому. Приходил врач-терапевт по вызову на дом, прописал сдать анализ, но предупредил, что быстро не получится так как нет пробирок для забора крови. А больная очень плохо себя чувствует. Она сообщила, что при разговоре кто-то из медперсонала предложил: «А может, больной купить пробирки самой?» Но коллеги сразу возмутились: «Ну что же уж до такого то доходить?!» И вопрос подвис. До такого доходить нельзя, но и пробирок нет, — написала депутат на своей страничке в Facebook.

Пациенты одной из поликлиник Ярославской области столкнулись с тем, что в медучреждении не оказалось пробирок для сдачи анализов крови. По крайней мере, об этом заявила депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Медицинскую организацию называть Елена Кузнецова не стала — мол, они сами знают, о ком идет речь. Однако в региональном департаменте здравоохранения поспешили опровергнуть эту информацию.



— Елена Дмитриевна, по нашей информации, вы дважды разговаривали с главным врачом и вам дважды пояснили, что информация, которую вы опубликовали, недостоверна. Более того, терапевт, на которую вы также ссылаетесь, опровергла опубликованные вами данные. Еще раз напоминаем, что для проверки достоверности информации у вас есть законный механизм — сделать депутатский запрос и в лечебное учреждение, и в департамент здравоохранения, — написал депздрав.



Однако Елена Кузнецова настаивает, что проблема была, и главврач якобы в разговоре с ней не отрицала этого.



— Я из своей головы никогда и ничего не выдумываю. Есть жалоба — отрабатываю, — подытожила Кузнецова.



Друзья, давайте разберемся, все-таки есть или нет в ярославских поликлиниках проблем с пробирками для крови. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы лично с нехваткой?