«Я прятала еду и обманывала семью»: колонка девушки, устроившей себе пытку анорексией

На что вы готовы ради фигуры? Готовы терять здоровье? Фото: Дария Тушина

«Тебе нужно сбросить пару килограммов», «Ты не думала похудеть?» — я слышала подобное с первого класса. Я тогда не была толстой, но другие ребята все равно хихикали надо мной. Мне повезло, что в классе я дружила с мальчиком, который тоже был не худенький, но обладал тем авторитетом, которого не было у меня. Этот мальчик часто вступался, когда меня обижали, и до пятого класса я жила более или менее в социуме. А когда перешла в среднюю школу, все поменялось. Мои друзья гнались за авторитетом, я же жила учебой. Наши интересы разошлись. Тогда я познала, каково быть тихой и пухлой девушкой.



Я чувствовала лишний вес и каждое лето, когда приезжала на каникулы, бралась за правильное питание, спорт. Но, как известно, результат приходит не быстро. Что-то я сбрасывала, но потом, разочаровавшись в том, что результат заставляет себя ждать, я бросала свой правильный образ жизни и набирала в весе ещё больше.

Помню, как однажды приехала к бабушке, а она вместо того, чтобы кормить меня, сказала: «Душенька моя, что с твоими щеками? Ты так располнела». Я не осуждала ее за эти слова, потому что тогда я была в своём максимальном весе: 80 килограммов при росте 160 сантиметров. И я была недовольна собой, но сделать с этим что-то требовало слишком много времени.

В девятом классе я сменила школу. Новый класс меня не принял, кроме одной девочки. Все издевались надо мной, оскорбляли, подстраивали ситуации, в которых я выглядела неуклюжей коровой. Я выходила из школы со слезами на глазах, а утром, когда нужно было снова идти на занятия, говорила себе, что я боец, что я смогу простоять за себя, но заканчивался день все равно слезами. Я не заметила, как спряталась в книге, с головой ушла в чтение прекрасных английских романов и... перестала есть. Тогда я садилась за стол лишь утром, а перекусов у меня не было, потому что я всегда ходила с книгой. Я начала худеть и чувствовать себя увереннее. До тех пор пока нас всем классом не сфотографировали. Я увидела, что все равно на фоне других своих одноклассников я — толстая.



Я сдала успешно экзамены, ещё полгода отучилась в 10-м классе, а ближе к зиме переехала в Ярославль. Подростковая влюблённость стала новым этапом моей диеты.

Я уже была не толстая, просто пухленькая. Мальчик не ответил мне взаимностью. Конечно, кто полюбит тебя такой толстой, говорила я себе.

Весной, когда 10-й год обучения подходил к концу, я перестала есть совсем. Я не думала о том, что есть когда-нибудь снова придется. Я голодала месяц, может, чуть меньше. И я похудела. Ушли почти 20 килограммов, но, признаюсь, я не помню той весны почти совсем. С утра ходила на пробежки, чтобы сжечь количество калорий, которые потребляла с кофе, чаем или соком. Потом шла в школу.

Родители волновались, конечно, но я была изобретательна. Я пачкала тарелки, чтобы они думали, что я ем, я прятала еду, которую мне приносили, или скармливала ее собаке. Так как желание есть не проходило, я начала курить. Так делают почти все девочки, которые начинают болеть анорексией. Они курят, чтобы перебивать желание есть.



Анорексия — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы.

«Википедия» Здесь вы, наверное, подумаете, что ж я не смотрела передачи про таких девушек? Смотрела — и не одну. Но самое большое заблуждение было в том, что я была уверена, что смогу остановиться вовремя. Что, когда похудею, смогу вернуться в привычный режим. Я думала, что, как только обрету смысл жизни в чем-то другом, кроме еды, перестану заедать стресс, я смогу есть, просто чтобы жить. Огромное заблуждение.

Экстремально похудев, Даша вообще перестала фотографироваться — ей казалось, что она всё еще недостаточно сбросила вес Фото: Дария Тушина

Как-то я осталась дома с папой в выходной. Он увидел, что я за утро выпила только кружку кофе (причем без сахара и молока, так как это дополнительные калории). Днём он решил покормить меня овощами. Он их приготовил специально для меня — думал, что я на обычной диете. Я долго отнекивалась, но, чтобы его не расстраивать, съела небольшую порцию. Мой мозг едва не лопнул, когда я осознала, что обычно столько калорий получаю за неделю, а тут — за один раз. Все, что я смогла придумать, — вызвать рвоту.



После анорексии пришла ее подруга — булимия. Я разучилась контролировать свой аппетит. Я неделю ничего не ела, а за столом со всей семьей срывалась и объедалась, потом снова вызывала рвоту.

Булимия — расстройство приёма пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела.

«Википедия» Вытащила меня из всего этого моя бабушка. Она ходила за мной по пятам, пыталась говорить. Помню, как она сказала, что не хочет, чтобы я умерла. Я увидела ее слезы, и мне стало так больно... Я поняла, что видит она.

Мне смешно, когда люди говорят, что они спаслись, выздоровели от анорексии. Нет, на своем опыте скажу, никогда человек с таким заболеванием не вылечится сам по себе. Он никогда не перестанет считать калории. Те, кто встал на путь анорексии, никогда уже не смогут съесть кусочек чего-нибудь без отвращения к себе, без вины.

Теперь я ем. Питаюсь по разработанной вместе с тренером диете (и всё равно чувствую вину за калории). Вернулась к спорту. Я надеюсь привести фигуру в порядок, но теперь нормальными способами, постепенно.

Пока я гналась за фигурой, отказавшись от еды, я растеряла часть волос. Разумеется, они выпадали при моем образе жизни. Испортились ногти, стали хрупкими кости, упало зрение. Метаболизм ни к черту. Тем, кто гонится за худобой, задам вопрос — вы уверены, что готовы потерять здоровье?