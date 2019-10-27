В реальности всё иначе: врачи рассказали, какую зарплату они получают на самом деле

На неделе в Ярославской областной думе выступил с отчётом директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. Чиновник отчитался, как развивается медицина в регионе, и рассказал, сколько зарабатывают врачи. Так, средняя зарплата докторов — 60 тысяч рублей, среднего медицинского персонала — 32 тысячи рублей, а младшего — 30.
Мы запустили опрос на сайте 76.RU и в социальных сетях, попросив работников медицины рассказать о реальной зарплате. И картина получилась иная.
Врач, 35 тысяч
— Я врач-педиатр в детской поликлинике. Со всеми дежурствами в праздничные дни и в выходные, работой за медсестру и совмещением ещё одного участка плюс вызовы и приём — получила 35 тысяч рублей. Руководство говорит, денег нет, у больницы долги. Расплатимся с ними, а потом и вам дадим, ждите! — рассказала в комментариях Валерия.
— Узкий специалист в больнице. Три суточных дежурства в неделю плюс шесть дней работы с 08:00 до 16:45. Таким образом 35 тысяч в месяц выйдет, — рассказал читатель под ником Коровьев.
И мы нашли одного человека, кто рассказал о доходах почти в 60 тысяч рублей в месяц.
— Да, у меня зарплата порядка 50–55, иногда доходит до 60. Но это при работе на две ставки. Сколько буду получать на одну ставку, не знаю, давно не работал в нормальном режиме, «живу» на работе. Большинство медиков работают на 1,5–2 ставки. Если бы работали на одну ставку, пациенты уже бушевать бы стали, да и статистика по зарплатам была бы другая, — рассказал участник обсуждений под ником Медик.
— Жена работает гинекологом ровно на одну ставку. Зарплата в среднем 25–27 с авансом. Оклад у неё около 9000. Сверху: стаж, категория, вредность и интенсивность. Это дополнительные выплаты на усмотрение администрации, — рассказал читатель 76.RU. — Вредность у многих срезали до 4%, стаж может прерываться, и выплаты по нему, вроде, тоже прописываются в коллективном договоре. Все подрабатывают в частных клиниках или добирают ставками.