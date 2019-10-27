В реальности всё иначе: врачи рассказали, какую зарплату они получают на самом деле

На неделе в Ярославской областной думе выступил с отчётом директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев. Чиновник отчитался, как развивается медицина в регионе, и рассказал, сколько зарабатывают врачи. Так, средняя зарплата докторов — 60 тысяч рублей, среднего медицинского персонала — 32 тысячи рублей, а младшего — 30.

Мы запустили опрос на сайте 76.RU и в социальных сетях, попросив работников медицины рассказать о реальной зарплате. И картина получилась иная.

Врач, 35 тысяч

— Я врач-педиатр в детской поликлинике. Со всеми дежурствами в праздничные дни и в выходные, работой за медсестру и совмещением ещё одного участка плюс вызовы и приём — получила 35 тысяч рублей. Руководство говорит, денег нет, у больницы долги. Расплатимся с ними, а потом и вам дадим, ждите! — рассказала в комментариях Валерия.