Когда папа заменяет маму: как выхаживают недоношенных детей

Здоровый малыш — самое ценное, что есть у родителей Фото: Александра Савельева

Малыши, родившиеся в перинатальном центре, — это маленькие герои. Им труднее, чем остальным детям. Всеми силами они цепляются за жизнь. И помогают им в этом специалисты центра. О том, каковы шансы выжить у особенных детей и какова в этом роль родителей — в нашем интервью с анестезиологом-реаниматологом областного перинатального центра Юлией Баданиной, которая работает в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. — Далеко не все знают о существовании таких центров и их предназначении. Расскажите, кому оказывается помощь в вашем отделении? Какие патологии встречаются?



За младенцами внимательно наблюдают доктора Фото: Александра Савельева

— Доктора нашего отделения помогают новорожденным, которые с первых минут жизни находятся в критическом состоянии. Некоторые из них имеют нарушения жизненно важных функций. Это связано с недоношенностью, течением инфекционного процесса. Также может являться результатом хирургической патологии (пороки развития различных органов и систем). Такие дети нуждаются в реанимационной помощи и динамическом наблюдении.



В перинатальный центр поступают с разными патологиями Фото: Елена Вахрушева

— Есть ли шанс выжить у недоношенных детей?

— Нередко к нам попадают дети, рожденные ранее 37-й недели беременности. Недоношенные дети выхаживаются при сроке беременности более 22 недель и весом более 500 граммов. Это всемирно установленный порог жизнеспособности. Смертность среди этих детей очень высока, несмотря на то, что они имеют все сформированные органы и системы, их организм незрел и не готов к условиям жизни вне матери. Поэтому они требуют массивного медицинского вмешательства, органозаместительных технологий и длительного пребывания в условиях реанимационного отделения. Чем ниже срок беременности, тем выше смертность и выше процент инвалидности.



Необходимо следить за своим здоровьем, чтобы снизить риски Фото: Александра Савельева

— Очень сложно принять, что ребёнку предназначено такое испытание. Как ведут себя родители в критических ситуациях?

— Рождение больного малыша — это всегда тяжело для родителей. Чаще всего они не готовы к тому, что ребенок родится недоношенным или с какой-либо патологией, потому что не все заболевания можно увидеть на УЗИ, например течение инфекции, некоторые аномалии развития. С родителями наших пациентов работают психологи, и мы помогаем им справиться со стрессом и переживаниями за жизнь и здоровье их малышей.



Не все заболевания можно увидеть на УЗИ Фото: Александра Савельева

— Можно ли мамам находиться рядом с детьми во время их реабилитации?

— Мы стараемся обеспечить максимальное пребывание мам рядом с детьми, потому что никто не сможет заменить мамину заботу и любовь. У нас открыта палата постоянного пребывания мам, что позволяет оказывать семейно-ориентированный уход и работать с родителями в одной команде. Это всегда положительно сказывается на лечении маленьких пациентов.



Смертность среди недоношенных детей очень высока, несмотря на то, что они имеют все сформированные органы и системы Фото: Александра Савельева

— Бывают ли примеры, чтобы во время лечения с ребёнком находился отец, а не мать?



— Папы также помогают в уходе за ребенком и заменяют маму, где это возможно, чтобы она могла отдохнуть. У нас часто используется метод «кенгуру» или контакт «кожа к коже». Это эффективный способ выхаживания новорожденных детей, особенно недоношенных. Он обеспечивает непосредственный контакт матери или отца с ребенком. Сама процедура заключается в том, что ребенок выкладывается на грудь матери непосредственно кожа к коже. В это время продолжается дыхательная поддержка, монитор контролирует жизненные функции ребенка, шприцевой дозатор продолжает вводить лекарства с заданной скоростью — ничего не меняется, кроме того, что ребенок находится рядом с родителями. Возможность и продолжительность такого контакта могут быть разными. Это зависит от многих факторов и обстоятельств, в первую очередь от состояния малыша и потребности в проведении реанимационных мероприятий.



Доктора работают и с детьми, и с их родителями Фото: Александра Савельева

— Общаетесь ли с пациентами после их выписки? Благодарят ли они вас?

— Самая большая благодарность для нас, когда родители не забывают тех, кто помог выжить их ребенку, и спустя много месяцев после выписки приходят к нам в отделение и делятся маленькими победами своих детей. У нас в отделении даже есть стена с фотографиями и историями выздоровления малышей, прошедших через руки наших докторов и медицинских сестер. Каждый пациент, которому мы смогли помочь, приносит радость и понимание того, что эту профессию мы выбрали не зря.

А вы планировали (планиурете) беременность? Фото: Александра Савельева

Никто не сможет заменить мамину заботу и любовь Фото: Александра Савельева