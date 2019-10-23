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Здоровье

Зарплаты выросли на сотни процентов: сколько получают ярославские врачи в отчётах чиновников

Статистику предоставил директор областного департамента здравоохранения

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Судя по отчёту директора департамента здравоохранения, быть врачом вполне выгодно

Судя по отчёту директора департамента здравоохранения, быть врачом вполне выгодно

Сегодня в Ярославской областной думе обсуждали сферу здравоохранения. С отчётом выступил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. Одной из тем его доклада стали зарплаты врачей, которые, по данным чиновника, выросли на сотни процентов. Это произошло по майским указам президента, которые были озвучены в 2012 году как поручения для развития страны до 2020-го. 

Например, врачи стали получать больше на 264%, средний медицинский персонал — на 168%, а младший — на 324%. Правда, такой мощный рост обусловлен тем, что текущие зарплаты сравнили с уровнем 2013 года.

В абсолютных цифрах доходы медиков в Ярославской области следующие: 

  • средняя зарплата врача — 60 473 рубля;
  • зарплата среднего медицинского персонала — 32 650 рублей;
  • зарплата младшего медперсонала — 30 379 рублей. 

За среднюю зарплату в Ярославской области взяли цифру в 30 856 рублей. 

— Я спросил у врача-невропатолога, который работает на 1,25 ставки. Его зарплата — 25 тысяч рублей. Но если сложить среднюю по больнице — руководителей и сельских докторов, то так и выходит, что доктора получают 60 тысяч, — возмутился этими данными депутат Александр Воробьёв. 

Также народные избранники заметили, что кадровый дефицит врачей и среднего медицинского персонала в Ярославской области стал уже критичным. 

— Особенно остро нехватка докторов проявляется в Рыбинске. Узких специалистов в городе практически нет, людей на бесплатных приёмах отправляют к платным врачам, — высказалась депутат Елена Кузнецова. 

Депутаты оставили рекомендации для чиновников: чтобы уменьшить кадровый дефицит, к началу 2020 года необходимо найти 141 доктора и 433 специалиста для работы в среднем медицинском звене. 

Опрос для медиков! А сколько вы получаете? (опрос анонимный, не волнуйтесь)

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      КОММЕНТАРИИ (5)

      Гость
      23 окт 2019 в 20:39

      В жизни не поверю, что у невропатолога на 1.25 ставки зп 25 тыщ. Скорее всего он прибедняется, как и большинство медиков, которые привыкли просто говорить, что у них все плохо. кто-то авансы не считает за зп, кто-то считает, что премия это не зп, хотя это тоже зп, именно за счёт премий и фондов формируется зп. у узких специалистов зп в районе 60 и есть. Прежде чем писать такое депутату не помешало бы проанализировать расчетный листок того самого врача невропатолога. Зп маленькая может быть если опыта нет, после вуза только, Отсутствие Узкой специализации и тд.

      23 окт 2019 в 21:36

      В онкологии какой то колоноскопист 1 мильен получает в год.

      Гость
      23 окт 2019 в 20:43

      всё удалили...
      ладно...
      сами то верите?