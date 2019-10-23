Зарплаты выросли на сотни процентов: сколько получают ярославские врачи в отчётах чиновников

Например, врачи стали получать больше на 264%, средний медицинский персонал — на 168%, а младший — на 324%. Правда, такой мощный рост обусловлен тем, что текущие зарплаты сравнили с уровнем 2013 года.

Сегодня в Ярославской областной думе обсуждали сферу здравоохранения. С отчётом выступил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. Одной из тем его доклада стали зарплаты врачей, которые, по данным чиновника, выросли на сотни процентов. Это произошло по майским указам президента, которые были озвучены в 2012 году как поручения для развития страны до 2020-го.

В абсолютных цифрах доходы медиков в Ярославской области следующие:

средняя зарплата врача — 60 473 рубля;

зарплата среднего медицинского персонала — 32 650 рублей;

зарплата младшего медперсонала — 30 379 рублей.

За среднюю зарплату в Ярославской области взяли цифру в 30 856 рублей.

— Я спросил у врача-невропатолога, который работает на 1,25 ставки. Его зарплата — 25 тысяч рублей. Но если сложить среднюю по больнице — руководителей и сельских докторов, то так и выходит, что доктора получают 60 тысяч, — возмутился этими данными депутат Александр Воробьёв.

Также народные избранники заметили, что кадровый дефицит врачей и среднего медицинского персонала в Ярославской области стал уже критичным.

— Особенно остро нехватка докторов проявляется в Рыбинске. Узких специалистов в городе практически нет, людей на бесплатных приёмах отправляют к платным врачам, — высказалась депутат Елена Кузнецова.

Депутаты оставили рекомендации для чиновников: чтобы уменьшить кадровый дефицит, к началу 2020 года необходимо найти 141 доктора и 433 специалиста для работы в среднем медицинском звене.