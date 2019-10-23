«Всё хорошо, прекрасная маркиза»: отчёт директора департамента здравоохранения сравнили с песней

По опросу чиновников, ярославцам почти всё нравится в сфере здравоохранения Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославской областной думе обсуждали реальное состояние системы здравоохранения в регионе. Первым с отчётом выступил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. Затем депутаты рассказывали о реальных проблемах в районах, где они работают. Так, по мнению областных чиновников, 74,3% опрошенных ярославцев довольны качеством оказания медицинских услуг. — Опрошено более 3310 человек, — рассказал директор областного департамента Руслан Саитгареев. — Не удовлетворены работой медицинских организаций 27,2% в 2019 году.

По другому опросу, среди тех, кто проходил диспансеризацию, 79,9% остались довольны этой процедурой (опросили больше 12 тысяч человек). Из плюсов директор департамента также назвал оптимизацию в больницах — то есть объединение больниц и поликлиник. Тема, которая уже год не перестаёт быть скандальной — люди даже выходили на митинг против объединения больниц на Резинотехнике. А уполномоченный по правам человека в Ярославской области раскритиковал саму идею объединения. — Благодаря оптимизации сети учреждений расширился перечень видов медицинских услуг, исключено дублирование диагностической и консультативной помощи, перераспределены потоки пациентов при имеющемся дефиците кадров, — рассказал Руслан Саитгареев. Затем выступили депутаты. — «Всё хорошо, прекрасная маркиза. Всё хорошо». Ваш доклад звучит, как песня, — высказался депутат от Переславля-Залесского Сергей Хабибулин. — Но, послушав самих пациентов, мы видим другое — семимильными шагами мы идём к платной медицине. Людей отправляют на платные услуги. Один и тот же специалист в одной и той же поликлинике час в сутки принимает бесплатно, а два часа — за деньги. Вы среди кого проводили опрос?

— По нашему опросу, 70% недовольны записью к врачам. К слушаниям мы опросили более 700 пациентов, — выступил депутат Александр Воробьёв. — Оптимизация усугубила доступность медицины для жителей.

Депутат прошёлся по больницам, фотографируя очереди Фото: Александр Воробьёв / facebook.com