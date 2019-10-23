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Здоровье

«Всё хорошо, прекрасная маркиза»: отчёт директора департамента здравоохранения сравнили с песней

По мнению чиновников, больше 70% ярославцев довольны медициной в регионе

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По опросу чиновников, ярославцам почти всё нравится в сфере здравоохранения

По опросу чиновников, ярославцам почти всё нравится в сфере здравоохранения

Сегодня в Ярославской областной думе обсуждали реальное состояние системы здравоохранения в регионе. Первым с отчётом выступил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. Затем депутаты рассказывали о реальных проблемах в районах, где они работают. 

Так, по мнению областных чиновников, 74,3% опрошенных ярославцев довольны качеством оказания медицинских услуг. 

— Опрошено более 3310 человек, — рассказал директор областного департамента Руслан Саитгареев. — Не удовлетворены работой медицинских организаций 27,2% в 2019 году. 

По другому опросу, среди тех, кто проходил диспансеризацию, 79,9% остались довольны этой процедурой (опросили больше 12 тысяч человек). 

Из плюсов директор департамента также назвал оптимизацию в больницах — то есть объединение больниц и поликлиник. Тема, которая уже год не перестаёт быть скандальной — люди даже выходили на митинг против объединения больниц на Резинотехнике. А уполномоченный по правам человека в Ярославской области раскритиковал саму идею объединения. 

— Благодаря оптимизации сети учреждений расширился перечень видов медицинских услуг, исключено дублирование диагностической и консультативной помощи, перераспределены потоки пациентов при имеющемся дефиците кадров, — рассказал Руслан Саитгареев. 

Затем выступили депутаты.

— «Всё хорошо, прекрасная маркиза. Всё хорошо». Ваш доклад звучит, как песня, — высказался депутат от Переславля-Залесского Сергей Хабибулин. — Но, послушав самих пациентов, мы видим другое — семимильными шагами мы идём к платной медицине. Людей отправляют на платные услуги. Один и тот же специалист в одной и той же поликлинике час в сутки принимает бесплатно, а два часа — за деньги. Вы среди кого проводили опрос? 

— По нашему опросу, 70% недовольны записью к врачам. К слушаниям мы опросили более 700 пациентов, — выступил депутат Александр Воробьёв. — Оптимизация усугубила доступность медицины для жителей. 

Депутат прошёлся по больницам, фотографируя очереди

Депутат прошёлся по больницам, фотографируя очереди

К узкопрофильному врачу — только через терапевта

— Почему запись к узким специалистам возможна только через месяц–два? А попасть к ним можно только через терапевтов? — спросила депутат Елена Кузнецова. 

Оказывается, на это есть норма федерального законодательства. 

— Это сделано для того, чтобы пациент пришёл уже с набором исследований и анализов, — объяснил директор департамента Руслан Саитгареев. 

В итоге депутаты подготовили свои рекомендации к работе чиновников. В частности, потребовали проводить общественные обсуждения, прежде чем объединять и реорганизовывать работу больниц и поликлиник. Также в рекомендациях говорится о необходимости на начало будущего года найти ещё 141 доктора и 433 специалиста для работы в среднем медицинском звене, чтобы выровнять существующий кадровый дефицит. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    гость
    23 окт 2019 в 16:23

    даже интересно стало.
    где проводился опрос?
    точнее: кого опрашивали?
    в Ярославских ли поликлиниках обслуживаются эти люди?
    или, может, вопрос задавался тактично: "устраивает ли вас медицинское обслуживание там, где вы лечитесь"
    ну тогда стоило его задать среди чиновно-депутатского корпуса и получить, соответствующий, ответ.
    а недовольство высказали те, кто, пока еще, обслуживаются в медицинских учреждениях Германии а, им, хотелось бы, в Израиле или США, вот по этому они и недовольны.

    23 окт 2019 в 15:55

    Скорых не хватает, как тут писали ранее.

    23 окт 2019 в 15:53

    Забастовки законодательно не разрешены. В Сибири врачи массово увольняются. В Ярославле пока такого движения не видно. Подождем.