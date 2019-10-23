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Здоровье

«Но по городу летать не будем»: чиновники пообещали ярославцам скорую помощь на вертолетах

Отчёт директора департамента здравоохранения о том, как в области стала доступной медицина

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Санавиация важна, когда человека надо суперсрочно доставить в больницу другого города

Санавиация важна, когда человека надо суперсрочно доставить в больницу другого города

Сегодня в Ярославской областной думе проходят отдельные депутатские слушания, где обсуждают реальное состояние системы здравоохранения. Начали с отчета директора департамента здравоохранения области Руслана Саитгареева. Он рассказал о статистике заболеваний, смертности и исполнении национальных медицинских программ. Также чиновник упомянул о больших планах на будущее. Например, уже со следующего года собираются запустить в Ярославской области санитарную авиацию.

— У нас появятся три вертолетные площадки с 2020 по 2024 годы. А со следующего года все поликлиники региона будут работать по принципу бережливого производства, — рассказал директор департамента здравоохранения Ринат Саитгареев.

На это оставил замечание председатель думы:

— По городу на вертолетах мы летать не будем. Хотелось бы, чтобы скорая приезжала вовремя, — высказался Алексей Константинов.

По мнению Руслана Саитгареева, скорая помощь уже стала работать лучше после объединения скорой и медицины катастроф.

— Та трагедия в Гаврилов-Ямском районе показала, как четко работает система объединения, мы перекинули врачей из области в район, доктора приехали работать в Гаврилов-Ямскую районную больницу с пострадавшими.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    гость
    23 окт 2019 в 13:43

    Чем дороже вертолёт - тем слаще мэрия живёт

    гость
    23 окт 2019 в 12:55

    а "народные избранцы" не хотят обсудить "реальные" проблемы здравоохранения, не сидя в мягком кресле а, в очереди в поликлинике?
    или на койке общего отделения стационара а, не в депутатской палате?
    чЁт, я, сидя дома на диване и обсуждая проблемы космонавтики, решить её проблем не могу...
    а, у них суперспособности?

    пилюлькин
    23 окт 2019 в 12:03

    К каким ярославским поликлиникам приписаны, все эти прекрасные люди? В каких очередях их смогут встретить благодарные ярославцы? В каком медицинском учреждении они в последний раз получали медицинскую помощь и в чем она заключалась?