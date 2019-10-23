«Но по городу летать не будем»: чиновники пообещали ярославцам скорую помощь на вертолетах

Сегодня в Ярославской областной думе проходят отдельные депутатские слушания, где обсуждают реальное состояние системы здравоохранения. Начали с отчета директора департамента здравоохранения области Руслана Саитгареева. Он рассказал о статистике заболеваний, смертности и исполнении национальных медицинских программ. Также чиновник упомянул о больших планах на будущее. Например, уже со следующего года собираются запустить в Ярославской области санитарную авиацию.
— У нас появятся три вертолетные площадки с 2020 по 2024 годы. А со следующего года все поликлиники региона будут работать по принципу бережливого производства, — рассказал директор департамента здравоохранения Ринат Саитгареев.
На это оставил замечание председатель думы:
— По городу на вертолетах мы летать не будем. Хотелось бы, чтобы скорая приезжала вовремя, — высказался Алексей Константинов.
По мнению Руслана Саитгареева, скорая помощь уже стала работать лучше после объединения скорой и медицины катастроф.
— Та трагедия в Гаврилов-Ямском районе показала, как четко работает система объединения, мы перекинули врачей из области в район, доктора приехали работать в Гаврилов-Ямскую районную больницу с пострадавшими.