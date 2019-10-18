В Ярославле водители не пропустили скорую, мчавшуюся на срочный вызов

Прохожие как могли сами помогли мужчине — положили его на картонки с рынка

— По данным аудиозаписи телефонных разговоров, от лица, осуществившего вызов, информации о наличии у пациента судорог не прозвучало, — говорят на станции.

На станции скорой помощи дали подробный ответ, почему врачи вчера не успели оперативно приехать на вызов. Врачей попросили помочь молодому мужчине, которому стало плохо на улице, около рынка «Чайка». Он упал на землю, очевидцы сказали, что начал биться в судорогах . И прохожим самим пришлось откачивать пострадавшего, пока ехали медики. На станции скорой заглянули в документы вчерашнего дня и выяснили: в 15:25 поступил вызов.

В 15:35 на вызов направили первую освободившуюся бригаду ближайшей Центральной подстанции.

— Движение на вызов было затруднено за счет скопления на дорогах (маршрут движения: Толбухинский мост, Большая Федоровская, Большая Павловская, Нагорная, Московский проспект, Гагарина) большого количества транспорта, несмотря на то что автомобиль скорой ехал с включенными светозвуковыми спецсигналами, — сказали специалисты станции.





По данным навигационной системы «Глонасс», когда медики приехали на место в 16:08 (через 33 минуты), им пришлось идти к пострадавшему пешком.

— На момент осмотра пациент находился в удовлетворительном состоянии, оказана необходимая медицинская помощь, — сообщили на станции.



Кстати, после серии скандальных происшествий в России ужесточают наказание за любые препятствия работе скорой помощи — в окончательном чтении Госдума приняла поправки в КоАП и Уголовный кодекс. Рассказываем, как это теперь будет работать.