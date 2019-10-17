«Речь про выгоду неуместна»: депутат назвал две причины, почему трудно получить льготные лекарства

Эльхан Мардалиев предложил изменить график работы аптек Фото: Александра Савельева, Ярославская областная дума

Сегодня состоялось заседание экспертного совета при комитете Ярославской областной думы по здравоохранению. Обсуждали важную проблему — обеспечение льготными лекарствами. Для ярославцев это порой мучительно — в аптеки выстраиваются огромные очереди. На своей странице в фейсбуке на эту тему высказался депутат облдумы Эльхан Мардалиев. Публикуем его мнение. В повестке дня были четыре вопроса. Первый — об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан. Второй — о работе 9-й больницы в Брагино. Третий — об обеспечении инсулином больных диабетом. И информация о детях, больных муковисцидозом.

Все вопросы социально значимые и острые, ситуацию по которым надо держать на контроле постоянно. Но главный вопрос — это, конечно же, общее состояние дел с лекарственным обеспечением. Я сделал несколько предложений на рассмотрение.

Первое. Недостаточное количество аптек, выдающих льготные лекарства, и неудобный график их работы



Например, в Дзержинском районе Ярославля всего три аптеки занимаются выдачей. И это почти на 17 500 льготников! После получения рецепта на лекарства у человека есть 14 дней (именно столько дней выписанные лекарства находятся в резерве). И получается, что каждый рабочий день аптекам необходимо выдавать лекарства почти 1250 льготникам. Это получается более 400 льготников в день на одну аптеку. А это непросто выдать. Провизор обязан проверить правильность заполнения рецепта, внести его в компьютер, а уж потом выдать лекарство. Это невыполнимая задача. Именно отсюда в конце каждого месяца огромные очереди из больных в аптеках.

График работы аптек по выдаче льготных лекарств. Это рабочие дни до 17:00. В выходные дни выдача не производится. Это крайне неудобный график, так как не все льготники пенсионеры. Среди них есть и работающие люди! Поэтому было предложено департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области рассмотреть вопрос расширения сети аптек, выдающих лекарства по рецептам, выписанным льготным категориям граждан. А по действующей сети аптек изменить график работы по выдаче лекарств — в рабочие дни до 18:00 часов. И один из выходных дней сделать рабочим, например субботу.



Второе. Ежемесячный график выдачи лекарств

С моей точки зрения, это создает неоправданную нагрузку на и без того перегруженных врачей-терапевтов, которые (на примере Дзержинского района Ярославля) должны каждый месяц принимать 17 500 льготников и выписывать им в подавляющем ряде случаев одни и те же лекарства. Зачем всё это нужно? Убежден, что врачам есть чем заняться! Поэтому еще одна рекомендация департаменту здравоохранения: для удобства больных и в целях уменьшения нагрузки терапевтов рассмотреть вопрос перехода с ежемесячной выдачи лекарств на поквартальное (раз в три месяца) обеспечение лекарственными средствами.



Если департамент услышит эти предложения, то, во-первых мы, высвободим огромное количество времени для приема терапевтами собственно болеющих людей, а, во вторых, выразим определенное уважение к людям — перестанем заставлять льготников стоять постоянно в очередях. Им это тяжело делать! А департаменту надо исходить из простой истины, что обеспечение льготников — это социальная функция области, а все разговоры выгодно — не выгодно это аптекам, рентабельно — нерентабельно тут неуместны!



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