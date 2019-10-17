В Ярославле откроют новый пункт выдачи льготных лекарств: адрес

— Проблемы серьёзные: люди с диабетом, астмой и болезнью Альцгеймера вынуждены ходить каждый день за рецептом на получение льготных лекарств, — заявил депутат Ярославской областной думы Шакир Абдулаев. — Но им их не дают, объясняя, что лекарств всё равно в аптеке нет. Когда же медикаменты привозят, то пациенты сталкиваются с другой проблемой — пока они ходят в поликлинику за рецептом, их уже разбирают. В итоге людям приходится дорогостоящие лекарства покупать на свои мизерные пенсии. Вот и всё лекарственное обеспечение. Власти о людях не думают — стыд и позор.

Сегодня в Ярославской областной думе состоялось заседание экспертного совета при комитете по здравоохранению. Его участники обсудили проблему очередей в пунктах по выдаче льготных лекарств.

— А вы очереди видели? — поддержал коллегу депутат Эльхан Мардалиев. — Только в Брагино 17,5 тысячи льготников нуждаются в лекарствах. Хвост от аптек тянется длинною в километр.



Чиновники ответили, что о проблемах они знают и решают их как могут.



— На сегодняшний день в Ярославской области работают 60 точек, где выдают льготникам лекарства, — сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. — В 2019 году открыли семь новых. Также до конца года откроются ещё точки: в Ярославле в больнице № 9 на Тутаевском шоссе, 31, а также в Тутаеве: по одному на одном берегу Волги и на другом.



В Брагино проблема с получением льготных лекарств стоит особо остро. Оттуда постоянно приходят жалобы от пациентов, которым приходится по нескольку часов стоять за бесплатными медикаментами часами. Сейчас в Дзержинском районе работают всего три точки, где льготникам выдают по рецептам лекарства: на улице Труфанова, д 36; на улице Труфанова, д. 21, корп. 2 и на Тутаевском шоссе, д. 81.

