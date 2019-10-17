«Как обманывают косметологи»: ярославская ведущая разоблачила домашних мастеров

Популярная ярославская телеведущая Елена Летучая выпускает новую серию видео на своем YouTube-канале, в которой расскажет все тайны косметологов. Ведущая анонсировала новый выпуск, который открывает третий сезон программы «Летучий надзор». В нём она поведает тайны косметологов и расскажет о том, как люди становятся жертвами домашних мастеров. В выпуске засветилась и бывшая участница проекта «Дом-2» Оксана Овсепян.
— Разоблачали врачей-нелегалов в подпольных квартирах, — написала Летучая под постом в Instagram, — без драк не обошлось.
Сама же красавица призналась, что в свои 40 лет она не прикладывает к лицу огурцы и подорожник, а ходит к косметологу. Однако Елена напоминает, что при выборе мастера необходимо помнить о безопасности, квалификации специалистов и эффективности оборудования.
Напомним, что недавно на саму Елену обрушилась волна негатива от веганов из-за рекламного поста, в котором ведущая готовила мясо на гриле.