«Как обманывают косметологи»: ярославская ведущая разоблачила домашних мастеров

Популярная ярославская телеведущая Елена Летучая выпускает новую серию видео на своем YouTube-канале, в которой расскажет все тайны косметологов. Ведущая анонсировала новый выпуск, который открывает третий сезон программы «Летучий надзор». В нём она поведает тайны косметологов и расскажет о том, как люди становятся жертвами домашних мастеров. В выпуске засветилась и бывшая участница проекта «Дом-2» Оксана Овсепян.



— Разоблачали врачей-нелегалов в подпольных квартирах, — написала Летучая под постом в Instagram, — без драк не обошлось.