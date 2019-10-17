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Здоровье

«Как обманывают косметологи»: ярославская ведущая разоблачила домашних мастеров

Елена Летучая выпустила новую программу, куда попала участница «Дома-2»

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Елена Летучая призналась, что сама ходит к косметологу&nbsp;

Елена Летучая призналась, что сама ходит к косметологу 

Популярная ярославская телеведущая Елена Летучая выпускает новую серию видео на своем YouTube-канале, в которой расскажет все тайны косметологов. Ведущая анонсировала новый выпуск, который открывает третий сезон программы «Летучий надзор». В нём она поведает тайны косметологов и расскажет о том, как люди становятся жертвами домашних мастеров. В выпуске засветилась и бывшая участница проекта «Дом-2» Оксана Овсепян.

— Разоблачали врачей-нелегалов в подпольных квартирах, — написала Летучая под постом в Instagram, — без драк не обошлось.

Сама же красавица призналась, что в свои 40 лет она не прикладывает к лицу огурцы и подорожник, а ходит к косметологу. Однако Елена напоминает, что при выборе мастера необходимо помнить о безопасности, квалификации специалистов и эффективности оборудования.

Напомним, что недавно на саму Елену обрушилась волна негатива от веганов из-за рекламного поста, в котором ведущая готовила мясо на гриле.

А вы доверяете домашним мастерам или предпочитаете ходить в салон?

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      КОММЕНТАРИИ (1)

      Наскальный
      17 окт 2019 в 08:54

      Вкладывать в образование надо, а не ниже пояса украшать.