Брагино оставят без стоматологической помощи? Врачи и чиновники — о зубной поликлинике на Урицкого

— Врачи-ортопеды снимают слепки, а мы уже делаем протезы. В начале октября 2019 года всех зубных техников зуботехнической лаборатории перевели в лабораторию на Чайковского, 47. Отделение ортопедической стоматологии является единственным в Дзержинском районе, имеющем наибольшее количество жителей из всех районов города. На протяжении многих лет оно оказывало ортопедическую стоматологическую помощь высокого качества и по доступным ценам. Считаем, перевод зубных техников значительно затруднит работу врачей отделения ортопедической стоматологии, снизит доступность и качество оказываемой медицинской помощи населению, — написал в соцсетях бывший врач поликлиники на Урицкого Денис Акимов.

Жители Дзержинского района бьют тревогу. На днях стало известно, что в стоматологической поликлинике на улице Урицкого закрыли зуботехническую лабораторию, которая делала протезы для пациентов поликлиники. При этом появились слухи о том, что за этим последует закрытие ортопедического отделения, а затем и всей стоматологии.

Мужчина уверяет, что после произошедших изменений ему пришлось уволиться, так как новое руководство поликлиники якобы намекало, что штат лаборатории на Чайковского укомплектован и при первой же возможности лишних работников будут увольнять по статям. В итоге, по словам Дениса Акимова, 7 из 12 сотрудников лаборатории, не дожидаясь гонений, приняли решение покинуть свои места по собственному желанию.



— Сейчас ортопедическое отделение на Урицкого работает на 30% от положенного. Так как нас уже нет, а те техники, которые находятся в областной стоматологии, в первую очередь выполняют работы для местных врачей. Между тем на врачах висит денежный план, который они уже вряд ли смогут выполнить. И им дают понять, что если они не будут выполнять план, то их тоже уберут, — сообщил Денис Акимов.



Свой комментарий по поводу происходящего дал областной департамент здравоохранения.



— 1 октября зуботехническая лаборатория из первого стоматологического корпуса, расположенного в Дзержинском районе на улице Урицкого, по предписанию Роспотребнадзора переехала на базу Областной стоматологической поликлиники, расположенной на Чайковского, д. 47. Именно там находится самая крупная литейная лаборатория по изготовлению металлических (литых) элементов для зубопротезных конструкций. Литейные работы проводятся на современном оборудовании производства Германии с использованием только аналоговых материалов. Также в Областной стоматологической поликлинике имеется отдел контроля качества изготовления зубопротезных (ортопедических) конструкций, сотрудники контроля проверяют каждый этап изготовления работы, что позволяет устранить неточности и недочеты в работе на начальных этапах, обеспечивая тем самым качество изготавливаемых конструкций. Информация о том, что переезд зуботехнической лаборатории скажется на сроках изготовления ортопедических работ, недостоверна. Собственный транспорт поликлиники обеспечивает своевременное поступление документации и оттисков от врача-ортопеда из первого корпуса для изготовления работы на улице Чайковского зубным техником и обратно уже готовой работы, прошедшей отдел технического контроля. Кроме того, переезд не сказался на работе сотрудников и не отразился на качестве и сроках оказания медицинской помощи. Информация о планируемом закрытии стоматологической поликлиники на улице Урицкого недостоверна, — сообщили в пресс-службе департамента.

