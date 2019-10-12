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Здоровье

Чемпионка России из Ярославля бесплатно показала подписчикам тренировку на ягодицы

Алена Доманская устроила обзорную тренировку

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Чтобы иметь роскошные формы, надо постараться!

Чтобы иметь роскошные формы, надо постараться!

Блогер из Ярославля Алена Доманская, чемпионка России в категории «фитнес-бикини», устроила для своих подписчиков в Instagram бесплатную тренировку. Девушка записала серию видео, на которых наглядно выполняет каждое упражнение.

— Кайфуйте от каждой тренировки, от каждого подхода или повторения, и вы увидите результат ещё быстрей, — написала Алена в подписи к тренировке.

Однако одними видео Алена не ограничилась и сопроводила их подробным описанием тренировок.

Фанаты девушки были в восторге и начали задавать вопросы. Алена по возможности ответила всем, но не стала давать какие-то советы относительно тренировок, потому что она не знает возможностей своих подписчиков. И важно, чтобы техника не страдала и нагрузка распределялась правильно. Нашлись и те, кто просто поблагодарил девушку и сохранил тренировку.

А вы следите за своей фигурой? Бывают минуты отчаяния, когда ходите-ходите в зал, а вес не уходит? Вдохновитесь примером нашей героини Насти Разовой! Девушка поставила себе высокую планку — сбросить 72 кило. И у неё получается!

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Яша
    12 окт 2019 в 09:56

    Девка конь-огонь.

    den
    12 окт 2019 в 09:55

    какие времена - такие и герои..

    Гость
    12 окт 2019 в 09:32

    Если самое ценное, что у нас есть - это жопа. То мы в жопе. Простите за тавтологию.