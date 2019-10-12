Чемпионка России из Ярославля бесплатно показала подписчикам тренировку на ягодицы

Блогер из Ярославля Алена Доманская, чемпионка России в категории «фитнес-бикини», устроила для своих подписчиков в Instagram бесплатную тренировку. Девушка записала серию видео, на которых наглядно выполняет каждое упражнение.



— Кайфуйте от каждой тренировки, от каждого подхода или повторения, и вы увидите результат ещё быстрей, — написала Алена в подписи к тренировке.

Однако одними видео Алена не ограничилась и сопроводила их подробным описанием тренировок.



Фанаты девушки были в восторге и начали задавать вопросы. Алена по возможности ответила всем, но не стала давать какие-то советы относительно тренировок, потому что она не знает возможностей своих подписчиков. И важно, чтобы техника не страдала и нагрузка распределялась правильно. Нашлись и те, кто просто поблагодарил девушку и сохранил тренировку.