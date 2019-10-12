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Здоровье

Жуткая статистика: Ярославская область попала в список регионов, где чаще всего умирают от алкоголя

И больше всего продают и покупают спиртное

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Ярославская область — один из пьющих регионов&nbsp;

Ярославская область — один из пьющих регионов 

Каждая 20 смерть в Ярославской области была связана с алкоголем. Наш регион оказался четвёртым в списке с ужасной статистикой, которую составил РБК. Это данные на 2018 год. 

— Чаще всего по причинам, связанным с употреблением алкоголя, умирают мужчины трудоспособного возраста. На алкогольную кардиомиопатию, отравления алкоголем, связанные с употреблением алкоголя гепатиты и цирроз печени приходятся 4–5% всех смертей мужчин старше 20 лет и около 1,5% смертей женщин того же возраста, — говорится в данных Росстата. 

Составители рейтинга провели зависимость между смертностью и розничной продажей алкоголя. Тут Ярославская область тоже среди лидеров — крепкий алкоголь у нас продаётся в 1,4 раза больше, чем в среднем по России. В абсолютных цифрах это больше 16 литров крепких напитков на одного совершеннолетнего жителя в год. 

Больше нас покупают спиртное только в Магаданском крае, в Мурманске, на Сахалине, в Республике Коми и в Москве — более 20 литров в год на человека. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    12 окт 2019 в 09:43

    К сожалению у нас не ведётся статистика суммарно пострадавших и погибщих от алкоголя. Выпил, схватился за нож - убил (80% преступлений совершается пьяными), сел за руль - сбил, пошёл гулять - провалился, упал куда-то, залез в опасное место, сбили на дороге, пьяным на работе намотало на станок. и т.п....

    алкоинженер
    12 окт 2019 в 09:37

    и каждый из них думал, что с ним это не случится

    гость
    12 окт 2019 в 09:42

    Винный магазин в соседнем доме. Каждый день десяток машин выгружает "товар"-пойло.Народ туда идет потоком с раннего утра до позднего вечера. И такие магазины на каждом шагу. В жилых домах. Так что и без этой статистики всё ясно.