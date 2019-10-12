Жуткая статистика: Ярославская область попала в список регионов, где чаще всего умирают от алкоголя

Каждая 20 смерть в Ярославской области была связана с алкоголем. Наш регион оказался четвёртым в списке с ужасной статистикой, которую составил РБК. Это данные на 2018 год.
— Чаще всего по причинам, связанным с употреблением алкоголя, умирают мужчины трудоспособного возраста. На алкогольную кардиомиопатию, отравления алкоголем, связанные с употреблением алкоголя гепатиты и цирроз печени приходятся 4–5% всех смертей мужчин старше 20 лет и около 1,5% смертей женщин того же возраста, — говорится в данных Росстата.
Составители рейтинга провели зависимость между смертностью и розничной продажей алкоголя. Тут Ярославская область тоже среди лидеров — крепкий алкоголь у нас продаётся в 1,4 раза больше, чем в среднем по России. В абсолютных цифрах это больше 16 литров крепких напитков на одного совершеннолетнего жителя в год.
Больше нас покупают спиртное только в Магаданском крае, в Мурманске, на Сахалине, в Республике Коми и в Москве — более 20 литров в год на человека.