Жуткая статистика: Ярославская область попала в список регионов, где чаще всего умирают от алкоголя

Каждая 20 смерть в Ярославской области была связана с алкоголем. Наш регион оказался четвёртым в списке с ужасной статистикой, которую составил РБК. Это данные на 2018 год.

— Чаще всего по причинам, связанным с употреблением алкоголя, умирают мужчины трудоспособного возраста. На алкогольную кардиомиопатию, отравления алкоголем, связанные с употреблением алкоголя гепатиты и цирроз печени приходятся 4–5% всех смертей мужчин старше 20 лет и около 1,5% смертей женщин того же возраста, — говорится в данных Росстата.