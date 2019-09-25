Страшно было даже войти. Поликлиника № 1 переехала в новое здание: что изменилось

В Ярославле взрослую поликлинику № 1 Центральной городской больницы перевезли из здания с улицы Собинова.
Находиться там дальше было уже просто опасно — здание разрушалось на глазах, и пациенты просто могли покалечиться. Новое здание поликлиника получила на проспекте Октября.
— Созданы открытая регистратура, электронная очередь, картохранилище, действуют кабинеты медицинской профилактики, доврачебной и неотложной помощи. На всех участках работают те же терапевты и медсестры, что и раньше, — рассказала начальник комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента здравоохранения и фармации Наталья Сулина. — В новой поликлинике организована работа рентгенологического отделения, в том числе кабинета маммографии, есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинет медицинской профилактики. На втором этаже здания принимают участковые врачи-терапевты и узкие специалисты: неврологи, кардиологи, хирурги, офтальмологи, отоларингологи, эндокринологи, урологи, врач функциональной диагностики. Открыты пункты оформления листов нетрудоспособности, льготных рецептов. На пятом этаже находится кабинет врача-дерматовенеролога, работает зал ЛФК.
Запись на прием — по телефону регистратуры 25–75–33. Записаться также можно при личном обращении в регистратуру, с помощью инфомата, через интернет — на едином портале государственных услуг и Intermed76.ru, через региональный центр телефонного обслуживания 49–09–09.
А здание на Собинова ждет ремонт. Сейчас прикидывают, во сколько он обойдется. Зданию около ста лет, и ремонта оно не видело очень давно. На ситуацию в поликлинике ярославцы жаловались не раз — выкладывали фото, где видно, что условия просто ужасающие.
Напомним, недавно были объединены четыре лечебных учреждения в центре Ярославля: одной больницей стали Центральная горбольница на проспекте Октября, поликлиника № 2 на улице Угличской, поликлиника на улице Собинова и уже бывшая больница № 5 на улице Терешковой. Оптимизации подверглось большинство больниц в Ярославле. Глава департамента здравоохранения сообщил, что это только начало.