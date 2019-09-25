Страшно было даже войти. Поликлиника № 1 переехала в новое здание: что изменилось

В Ярославле взрослую поликлинику № 1 Центральной городской больницы перевезли из здания с улицы Собинова.

Находиться там дальше было уже просто опасно — здание разрушалось на глазах, и пациенты просто могли покалечиться. Новое здание поликлиника получила на проспекте Октября.

— Созданы открытая регистратура, электронная очередь, картохранилище, действуют кабинеты медицинской профилактики, доврачебной и неотложной помощи. На всех участках работают те же терапевты и медсестры, что и раньше, — рассказала начальник комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента здравоохранения и фармации Наталья Сулина. — В новой поликлинике организована работа рентгенологического отделения, в том числе кабинета маммографии, есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинет медицинской профилактики. На втором этаже здания принимают участковые врачи-терапевты и узкие специалисты: неврологи, кардиологи, хирурги, офтальмологи, отоларингологи, эндокринологи, урологи, врач функциональной диагностики. Открыты пункты оформления листов нетрудоспособности, льготных рецептов. На пятом этаже находится кабинет врача-дерматовенеролога, работает зал ЛФК.