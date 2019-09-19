Нет защиты от туберкулёза, дифтерии и тифа: в Ярославле хотят возродить дезинфекционную станцию

— Вопрос реализации на территории Ярославля дезинфекционных мероприятий в соответствии с требованиями законодательства неоднократно поднимался мэрией города на совещаниях различного уровня, — говорится в отчёте первого заместителя директора департамента социальной поддержки населения Ярославля Валентины Бриенковой. — В полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья не входят мероприятия по дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, в связи с чем в бюджете города расходы на эти цели не предусматриваются.

В Ярославле уже больше двух лет не работает единственная дезинфекционная станция, занимающаяся обработкой от микробов, бактерий, грызунов, опасных насекомых. Теперь в департаменте социальной поддержки населения и охраны труда заговорили о необходимости вернуть станцию к работе.

Иными словами, дезинфекционная станция вообще не входит в ведение города, так как является федеральным госпредприятием. Но она очень нужна городу, так как некому заниматься обработкой города на том уровне, каким занималась станция.

Роспотребнадзор утверждает, что эта станция является самостоятельным юридическим лицом. Действительно, как фирма она существует, но ещё в 2017 году за долги по зарплате у станции арестовали здание, а позже продали его.

Отдельно встаёт вопрос обработки бомжей и вещей, заражённых патогенными микроорганизмами — чесоткой, туберкулёзом, дифтерией, тифом, сальмонеллёзом, гепатитами. В документе департамента говорится, что в области на 2018 год оставалась одна фирма в Рыбинске, занимающаяся этим, но и она закрылась.

Пока решение вопроса с дезинфекционной станцией в Ярославле остаётся открытым.