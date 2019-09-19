«Кардиологи — за, онкологи — против». Врач рассказал о безопасной дозе алкоголя в день

Но не успели мы раскупорить бутылочку вина (Минздрав разрешил!), как оценку таким заявлениям дал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Минздрав рассказал, какая доза алкоголя не сильно отразится на здоровье человека. Об этом сообщили РИА «Новости» . — Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций экспертов Минздрава России, — сообщили в информагенстве. — Чтобы алкоголь не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю.

— Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать, — прокомментировал он порталу Ura.ru.

Так можно или нет расслабиться со стаканчиком вина или парой банок пива вечерком? Мы задали этот вопрос Михаилу Черноморскому, известному в Ярославле доктору-наркологу.

— Даже когда говорят «безопасно» — это вовсе не значит, что можно, — рассказал заведующий амбулаторным отделением Ярославской областной наркологической больницы Михаил Черноморский. — В медицине считается чистый алкоголь, а не вино или пиво. К примеру, кардиологи считают, что небольшие дозы алкоголя не навредят, а наоборот, помогут от некоторых заболеваний, а онкологи категорически против употребления любого количества алкоголя. Всё же индивидуально. У каждого есть хронические заболевания, поэтому говорить о безопасности я бы не стал.



А если с «безопасной» дозой вы всё-таки промахнулись и обезопасились в два или три раза сильнее, чем стоило бы, то почитайте советы, как справиться с похмельем (и почему рассол — это не то, чем нужно спасаться в первую очередь).