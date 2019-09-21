«Человек должен знать, что он не обречен»: девушка-колясочница завоевала титул на конкурсе красоты

Настя проехала через полстраны, чтобы выступить в финале конкурса красоты Фото: предоставлено Анастасией Орловой

26-летняя Настя Орлова с детства передвигается на инвалидной коляске. Для кого-то инвалидность — приговор, но Настя отказалась ставить крест на своей жизни. Девушка взяла да и поехала на конкурс красоты «Мисс Интеграция». Поехала одна в Новосибирск. И вернулась с призом — титулом «Мисс Улыбка» и короной финалистки. И теперь уже мечтает сама устроить в Ярославле конкурс красоты. Мы поговорили с Настей о красоте, любви к жизни и о том, что делать, если кажется, что впадаешь в отчаяние.

— Как получилось, что ты оказалась в инвалидной коляске?



— Это врачебная ошибка. Я родилась со спинномозговой грыжей, и мне ее неудачно прооперировали. Я не медик, не знаю, как правильно объяснить, что именно не так сделали. Но получилось, что с детства в коляске.

У девушки множество увлечений Фото: предоставлено Анастасией Орловой

— Чем ты занимаешься? В визитной карточке на конкурс ты написала, что и маникюр делаешь, и фотографировать любишь.

— У меня много хобби: я фотографирую, пишу стихи, делаю торты, но если говорить про заработок, это ногти. Поскольку я мечтала стать журналистом, то еще администрирую социальные сети, очень люблю тексты писать.

— Как ты попала на конкурс?

— Случайности не случайны. Так вот, я случайно узнала про конкурс «Мисс Интеграция». Три девушки — Анна, Ирина и Ольга — в Новосибирске организовали его для девушек с ограниченными возможностями, а именно, передвигающихся на колясках. Я подумала, почему бы не попробовать. Просто развлечься. Я не ехала за победой, призами и чем-то таким. Мне хотелось сменить обстановку, развлечься и ввязаться в социальные проекты. Я вообще люблю помогать, во мне очень много энергии. Друзья говорят, что я их мотивирую, мне хотелось вдохновить, поддержать и других людей. И попробовать свои силы в таком творческом проекте.



В финале конкурса Настя читала проникновенный стих Фото: предоставлено Анастасией Орловой

— Ты поехала в Новосибирск совсем одна?

— Да. Двое суток на поезде. Как мне сначала казалось, мучительные двое суток в дороге. Мама меня проводила, посадила в поезд. Всё было хорошо оборудовано. Я всё это время любовалась природой. Я поняла, насколько красива наша русская природа, особенно осенью, когда листва то еще зеленая, то желтая, то красная. Представляешь, на фоне свинцового неба в поле одинокое бордовое дерево? Я была в шоке, насколько это прекрасно! Виды из окна не надоедали и эти двое суток оказались совсем не скучными.

Чтобы выступить в финале конкурса «Мисс Интеграция», в Новосибирск приехали 14 девушек со всей страны Фото: предоставлено Анастасией Орловой

— Сколько времени ты провела в Новосибирске?

— Восемь дней. Я приехала 5 сентября, финал был 12-го. Всё это время, включая день финала, у нас было жесткое расписание: завтрак в восемь утра, потом репетиции танца, различные мастер-классы, занятия с психологами, психотерапевтами, женские тренинги, занятия вокалом. Еще к нам приезжала коуч. Поскольку одним из заданий до приезда на конкурс было подготовить проект, направленный на интеграцию людей с ограниченными возможностями в общество, его надо было представить жюри и защитить. Чтобы мы могли хорошо выступить, к защите нас готовил коуч. Ставили речь, проводили тренинги, чтобы мы не боялись выступать на публике, отвечать на вопросы. Один из приятных моментов — мы ездили на шопинг. Нам дали каждой по пять тысяч рублей, и мы должны были на эти деньги выбрать себе образ для финала. В помощь были стилисты. Между этим у нас были репетиции своих творческих номеров для конкурса.



Танцы на колясках? Почему нет? Этих девушек ничто не остановит! Фото: предоставлено Анастасией Орловой

— Расскажи о своем проекте, который ты готовила к конкурсу.

— Если честно, я не знала, что придумать. Потому что уже столько всего придумано, столько потрясающих проектов: и на подиум выходим, и различные фотопроекты. Самый главный проект, который надо реализовать, — доступная среда. Я придумала такое приложение «Мы с тобой», в котором будут собраны статьи о людях — мотиваторах с ограниченными физическими возможностями. Это и наши паралимпийцы, например, которые защищают честь страны на мировом уровне. Чтобы человек, с которым случилась беда, после чего он стал инвалидом, впал в депрессию, отчаялся, зашел на этот сайт и понял, что он не обречен. Показать: вот чем ты можешь заниматься. Стать паралимпийцем, мотивационным спикером, да много кем. Также хотелось бы публиковать статьи от врачей, как поддерживать себя в новом положении. Проект, конечно, сырой, но очень хотелось сделать что-то в плане мотивации и поддержки.



Перед финальным выступлением для участниц провели фотосессию. Вот где они чувствовали себя настоящими принцессами! Фото: предоставлено Анастасией Орловой

— Как ты считаешь, что дает конкурс «Мисс Интеграция», для чего он нужен?



— Я думаю, во-первых, конкурс нужен для того, чтобы заговорить об этом слое общества, поднять этот вопрос. Вторая задача — вдохновить. Показать людям с ограниченными возможностями, что они красивы, могут выиграть, добиться успеха. Также и мотивировать людей здоровых физически. Ведь кто-то в этот момент может быть в отчаянии. А посмотрит, что девчонка ездит на коляске и конкурсы выигрывает, и подумает: «А я-то что раскис?»



Настя получила титул «Мисс Улыбка» Фото: предоставлено Анастасией Орловой

— С чем ты уехала из Новосибирска, кроме короны и титула «Мисс Улыбка»?

— Я уехала со связями по всей стране, с позитивом. Мы сдружились и с организаторами, и с педагогами, и с девочками-участницами. А по ощущениям, наверно, с каким-то зарядом. Я в принципе всегда позитивна, но эта поездка дала мне еще больше заряда, сделала еще сильнее.



К выступлению девушек готовили психологи и коучи Фото: предоставлено Анастасией Орловой

— Каково тебе было возвращаться? Там вы были принцессами с коронами, а тут опять реальная жизнь.

— Принцессами мы были только на фотосессии, с нами работали стилисты, визажисты, фотографы, всё остальное время мы были солдатами — очень жесткий график. Но нас никто не обижал! А ко мне всегда все хорошо относятся. Я не получала от людей какой-то гадости. Видимо, здесь четко работает позиция «что излучаешь, то и получаешь». Я излучаю изначально свет, добро, тепло, принимаю людей, хоть и вижу в них минусы, они и во мне есть. В детстве было, да и сейчас есть случаи, когда гуляю, кто-то подойдет, подарит шоколадку, кто-то — мягкую игрушку, кто-то просто за руку возьмет и теплое слово скажет. Однажды была ситуация: мы сидели с подружкой на лавочке, болтали, рядом стоял незнакомый парень, потом ушел, а через какое-то время мы увидели, что он идет целенаправленно к нам с длинной розой. Я подумала, что ему подруга моя понравилась, а он подходит ко мне и дарит эту розу. Было очень приятно.



После конкурса у Анастасии появилось еще больше друзей по всей России Фото: предоставлено Анастасией Орловой

— Чем собираешься теперь заняться в Ярославле?

— Я хотела бы организовать такой конкурс красоты для девушек в инвалидных колясках в Ярославле. Было бы здорово собрать девчонок со всех ближайших городов. Эта мысль у меня появилась по возвращении. Можно назвать «Мисс Золотое кольцо».

Настя планирует и дальше участвовать в различных социальных проектах, помогать людям Фото: предоставлено Анастасией Орловой