«Психанула, поскандалила»: ярославцы рассказали, сколько времени тратят, чтобы записаться к врачу

Не всегда так просто дозвониться до регистратуры

Записаться к врачу по телефону в Ярославле не так-то просто. Своим опытом поделились ярославцы, которые пытаются это сделать. В группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» люди выкладывают скриншоты — сколько времени занимает дозвон в регистратуру. Там же под постом делятся своей болью.

Ольга Рудинская-Шильникова:

— Сижу звоню как раз... Пока ещё только 19 минут. До этого на 47-й минуте дозвонилась.

Ольга Чистова



— Вчера звонила в поликлинику № 2 с 8 до 12. Говорят, ждать 8 минут. Вышло 44, психанула пошла с температурой 39,4, приняли со скандалом!



Анастасия Жигалова



— Так же звоним. А по факту приходишь, они чай пьют, телефон разрывается. Мне тогда врач сказал, типа, хорошо, что вообще работают за такие деньги.



Танюша Белинова

— Вы про обычную поликлинику говорите... Я в женскую консультацию на автодозвоне по 40 минут дозваниваюсь, а было дело и 1,5 часа. Так там и очереди далеко не постоянно, и звонков, я не думаю, что как в обычной.

Алёнка Егорова

— Вчера, чтобы ребёнку с температурой вызвать врача на дом из 5-й поликлиники, сделала 38 звонков, и то это посчитаны только те, где дошло до автоответчика, сколько звонков в общем сделала — не считала. Далее пришлось просить дойти (самой с дочкой не дойти было бы) до поликлиники и вызвать так. Так после прихода врача нужно было записаться на приём, и тут я сделала тоже примерно 40 звонков, и тоже безрезультатно. Через сайты запись невозможна в нашей поликлинике.



Нужны крепкие нервы Фото: Жесть Ярославль



Анастасия Уханова

— Я вчера на дозвон ставила. Минут 30, дозвонилась. Ещё потом слушала музыку, когда оператор ответит. Хотела записаться на ЭКГ, а они мне: запись завтра с часу...



Оксана Горностаева



— Звонила так же вчера в регистратуру, надо было вызвать врача, безрезультатно. Позвонила заведующей, все вежливо и культурно записали, и врач пришёл через 30 минут. За 15 лет такое впервые.



Наталья Чуватинская

— Вчера с 08:00 пыталась дозвониться до кол-центра детской «трешки». Дозвонилась около 13.



Екатерина Корсакова

— В Семашко быстро дозваниваюсь, максимум 5 минут. Но звоню не в 08:00, а чуть позже, около 10:00, когда ажиотаж звонков спадет. И всегда вежливо тактично отвечают!

Надежда Вдовенко

— В четверг вызывала сыну врача. 2,5 часа звонила. В областном департаменте здравоохранения говорят, что проблема решается созданием кол-центров. — Ряд поликлиник в рамках бережливого производства организовали их, и там нет проблем. Задача — во всех поликлиниках организовать такие кол-центры, — уточнили в департаменте. — Также есть возможность записаться к врачу на сайте Интермед76, прийти в регистратуру и записаться у регистратора или через инфомат в поликлинике. Если и эти пути не дают эффекта, то, конечно, надо писать жалобу на имя главврача больницы, к которой относится поликлиника. Если нет реакции — то в департамент здравоохранения.



А сколько времени у вас уходит на запись к врачу? Много времени тратите? Расскажите в комментариях!