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Здоровье

Назвали виды рака, которые чаще всего выявляют у жителей Ярославской области

Статистика для мужчин и женщин

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По статистике, у каждого 33-го жителя Ярославской области выявляют раковые опухоли

Фото: Александра Савельева 

Ярославская областная онкологическая больница подготовила большой отчёт о ситуации с раком среди населения. В отчёте главный врач Павел Нестеров рассказал о том, что онкологией болеет каждый 33-й ярославец.

Выделили также типы рака, который поражает жителей региона чаще остальных. Для женщин это: 

  1. Рак молочной железы — 22,97% от общего числа новых случаев.
  2. Рак ободочной кишки — 10,8% случаев.
  3. Рак тела матки — 9,5% случаев, шейки матки — 4,9%.
  4. Рак желудка — 6,8%.
  5. Рак прямой кишки — 5,9%.
  6. Рак лимфатической и кроветворной ткани — 5,4%.

Для мужчин список следующий:

  1. Рак трахеи, бронхов и лёгкого — 18,1% случаев.
  2. Рак предстательной железы — 15%.
  3. Рак желудка — 10,1%.
  4. Рак ободочной кишки — 7,6%.
  5. Рак прямой кишки — 7,1%.

Среди умерших от злокачественной опухоли мужчин чаще всего встречались поражения: трахеи, бронхов и лёгкого, желудка, предстательной железы. Летальные случаи среди женщин чаще случались из-за рака молочной железы, ободочной кишки, желудка и яичника. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Живу в России
    19 сен 2019 в 09:39

    Достижения где угодно,но не в лечении онко заболеваний ,странно

    Бабангида
    19 сен 2019 в 08:36

    Рак простаты с появлением новых методов диагностики стали выявлять последние лет 15 на потоке. С ним живут лет по 15-20 практически не применяя каких то дорогостоящих методов лечения. Да естественно в дебюте он конечно доканает ,но опять же люди стали жить дольше вот и рост рака. Еще не приятная тема это современная неонатология которая тянет патологические гены и к сожалению этот дрейф в том числе онкогенов проявляет себя в популяции. Рак страшилка для населения и спекулятивная тема-надо не паниковать и спокойно решать задачи,много рака даже 4 стадии современными химиопрепаратами тянут по 5-7 лет(все зависит от вида). Но это дорого-готово ли государство глобально и по честному решать эту проблему? В свете пенсионной реформы оно как бы не настроено на долгую продолжительность населения. Есть куча заболеваний с не менее тягостным течением -циррозы, пороки сердца, системные заболевания, психические заболевания-о них молчат-но там не менее ад для пациентов. А аварии например-один удар и сотни пострадавших-и это в основном молодые люди. Так что рак ,да тягостная вещь-но порой это в возрасте закономерный уход жизненного бытия. А то что ярославская область в лидерстве-статистика более менее честная. В свое время с алкоголем так было-фиксируйте все и обоснуйте-потом в лидерах по смерти от алкоголя,ой-все меняйте . Статистика в нашей стране -это продажная девка порой.

    Аноном
    19 сен 2019 в 07:50

    Журналисты лучше бы статью написали что у нас в области делается для снижения количества больных раком.. То что врачи не хотят давать направления на диагностику и не ставят правильный диагноз в этот пункт давайте договоримся не входит