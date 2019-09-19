Назвали виды рака, которые чаще всего выявляют у жителей Ярославской области

Бабангида 19 сен 2019 в 08:36

Рак простаты с появлением новых методов диагностики стали выявлять последние лет 15 на потоке. С ним живут лет по 15-20 практически не применяя каких то дорогостоящих методов лечения. Да естественно в дебюте он конечно доканает ,но опять же люди стали жить дольше вот и рост рака. Еще не приятная тема это современная неонатология которая тянет патологические гены и к сожалению этот дрейф в том числе онкогенов проявляет себя в популяции. Рак страшилка для населения и спекулятивная тема-надо не паниковать и спокойно решать задачи,много рака даже 4 стадии современными химиопрепаратами тянут по 5-7 лет(все зависит от вида). Но это дорого-готово ли государство глобально и по честному решать эту проблему? В свете пенсионной реформы оно как бы не настроено на долгую продолжительность населения. Есть куча заболеваний с не менее тягостным течением -циррозы, пороки сердца, системные заболевания, психические заболевания-о них молчат-но там не менее ад для пациентов. А аварии например-один удар и сотни пострадавших-и это в основном молодые люди. Так что рак ,да тягостная вещь-но порой это в возрасте закономерный уход жизненного бытия. А то что ярославская область в лидерстве-статистика более менее честная. В свое время с алкоголем так было-фиксируйте все и обоснуйте-потом в лидерах по смерти от алкоголя,ой-все меняйте . Статистика в нашей стране -это продажная девка порой.