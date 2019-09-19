Назвали виды рака, которые чаще всего выявляют у жителей Ярославской области

По статистике, у каждого 33-го жителя Ярославской области выявляют раковые опухоли
Фото: Александра Савельева
Ярославская областная онкологическая больница подготовила большой отчёт о ситуации с раком среди населения. В отчёте главный врач Павел Нестеров рассказал о том, что онкологией болеет каждый 33-й ярославец.
Выделили также типы рака, который поражает жителей региона чаще остальных. Для женщин это:
- Рак молочной железы — 22,97% от общего числа новых случаев.
- Рак ободочной кишки — 10,8% случаев.
- Рак тела матки — 9,5% случаев, шейки матки — 4,9%.
- Рак желудка — 6,8%.
- Рак прямой кишки — 5,9%.
- Рак лимфатической и кроветворной ткани — 5,4%.
Для мужчин список следующий:
- Рак трахеи, бронхов и лёгкого — 18,1% случаев.
- Рак предстательной железы — 15%.
- Рак желудка — 10,1%.
- Рак ободочной кишки — 7,6%.
- Рак прямой кишки — 7,1%.
Среди умерших от злокачественной опухоли мужчин чаще всего встречались поражения: трахеи, бронхов и лёгкого, желудка, предстательной железы. Летальные случаи среди женщин чаще случались из-за рака молочной железы, ободочной кишки, желудка и яичника.