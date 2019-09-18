Разруха и запустение: в Ярославской области депутат выставил напоказ фото из поселковой амбулатории

Сегодня с утра пораньше депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин заглянул в амбулаторию в посёлке Ивановском городского округа Переславль-Залесский. Он заявил, что был потрясен состоянием старого здания и автомобиля, на котором местный врач ездит на вызовы по окрестным деревням.

— Всего 100 километров до Москвы, а такая разруха и запустение, — прокомментировал увиденное Сергей Хабибулин. — Только вчера мы слушали на комитете в областной думе о том, как всё замечательно и проблем мало, а тут такое ужасное состояние старой амбулатории и замороженная стройка нового фельдшерско-акушерского пункта, которую, кстати, каждый день разбирают и уничтожают местные селяне.

«Почему так происходит? Почему жители села брошены и получают медпомощь в некачественном помещении с отвалившимся потолком и плесенью на стенах в кабинетах и привозят их туда на разваливающейся и гнилой автомашине? А в то же время новый недоделанный ФАП разваливается и растаскивается на глазах? Такая великая страна и такое отношение к врачебной помощи. Разве реформа здравоохранения не направлена на улучшение условий, строительство новых ФАПов и выделение новой техники с современным оборудованием? Давайте решать, как можно помочь жителям села получать качественную медицинскую помощь», — написал Хабибулин и отметил в своём посте чиновников регионального правительства и переславской администрации.

Чиновники депутату не ответили. За всех в комментариях пришёл отдуваться представитель амбулатории из Ивановского — человек, который занимается соцсетями Переславской ЦРБ.



— Мы тоже считаем, что так быть не должно, — ответил Михаил Филиппов. — Но медицинская помощь в Ивановской амбулатории оказывается регулярно. С понедельника по пятницу приём ведут две медсестры. В дни приёма здесь обследуется около 10 человек. Также сюда периодически выезжают главные специалисты — хирург, невролог, травматолог, кардиолог, педиатр, гинеколог и другие. В отдаленные населённые пункты регулярно ездит мобильный ФАП. А ремонт требуется, с этим никто не спорит. Вы депутат областной думы и работаете над бюджетом, вот и представляйте интересы района, лоббируйте, чтобы заложили в бюджет. Ваши фотографии вам в помощь.

