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Фоторепортаж

Разруха и запустение: в Ярославской области депутат выставил напоказ фото из поселковой амбулатории

Народный избранник задал чиновникам вопросы о состоянии учреждения, а ответ получил от медиков

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Депутат говорит, что пришёл осматривать амбулаторию после жалоб избирателей

Фото: Сергей Хабибулин

Сегодня с утра пораньше депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин заглянул в амбулаторию в посёлке Ивановском городского округа Переславль-Залесский. Он заявил, что был потрясен состоянием старого здания и автомобиля, на котором местный врач ездит на вызовы по окрестным деревням.

Сергей Хабибулин выложил снимки из амбулатории в Facebook

Сергей Хабибулин выложил снимки из амбулатории в Facebook

 Всего 100 километров до Москвы, а такая разруха и запустение, — прокомментировал увиденное Сергей Хабибулин. — Только вчера мы слушали на комитете в областной думе о том, как всё замечательно и проблем мало, а тут такое ужасное состояние старой амбулатории и замороженная стройка нового фельдшерско-акушерского пункта, которую, кстати, каждый день разбирают и уничтожают местные селяне.

Появились вопросы у народного избранника и к машине, на которой врач объезжает пациентов

Появились вопросы у народного избранника и к машине, на которой врач объезжает пациентов

Депутат сфотографировал амбулаторию и снимки выложил в Facebook с вопросами к исполнительной власти:

«Почему так происходит? Почему жители села брошены и получают медпомощь в некачественном помещении с отвалившимся потолком и плесенью на стенах в кабинетах и привозят их туда на разваливающейся и гнилой автомашине? А в то же время новый недоделанный ФАП разваливается и растаскивается на глазах? Такая великая страна и такое отношение к врачебной помощи. Разве реформа здравоохранения не направлена на улучшение условий, строительство новых ФАПов и выделение новой техники с современным оборудованием? Давайте решать, как можно помочь жителям села получать качественную медицинскую помощь», — написал Хабибулин и отметил в своём посте чиновников регионального правительства и переславской администрации.

Новый ФАП никто не достраивает

Новый ФАП никто не достраивает

Чиновники депутату не ответили. За всех в комментариях пришёл отдуваться представитель амбулатории из Ивановского — человек, который занимается соцсетями Переславской ЦРБ.

— Мы тоже считаем, что так быть не должно, — ответил Михаил Филиппов. — Но медицинская помощь в Ивановской амбулатории оказывается регулярно. С понедельника по пятницу приём ведут две медсестры. В дни приёма здесь обследуется около 10 человек. Также сюда периодически выезжают главные специалисты — хирург, невролог, травматолог, кардиолог, педиатр, гинеколог и другие. В отдаленные населённые пункты регулярно ездит мобильный ФАП. А ремонт требуется, с этим никто не спорит. Вы депутат областной думы и работаете над бюджетом, вот и представляйте интересы района, лоббируйте, чтобы заложили в бюджет. Ваши фотографии вам в помощь.

Местные жители растащили всё, что было можно, из недостроенного ФАПа

Местные жители растащили всё, что было можно, из недостроенного ФАПа

Зимой этого года в интернете сотни людей ужаснулись состоянию другого медицинского учреждения из Ярославской области. Пост с фотографиями из инфекционного отделения Тутаевской ЦРБ выставил блогер Илья Варламов.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Ално
    18 сен 2019 в 12:59

    Пейзажи ярославской медицины.

    Гость
    18 сен 2019 в 11:59

    Вот там и надо офис министра здравоохранения сделать. Чтоб так сказать изнутри эти проходимцы из кремля поняли иначе до них не дойдет.

    Гость
    18 сен 2019 в 13:52

    Скоро везде такая разруха будет,кроме Москвы.Молодые,бегите в Питер или Москву,может выживете,здесь,в Ярославской губернии,властям на население плевать.