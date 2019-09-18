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Назвали районы Ярославской области, где чаще всего выявляют рак

Статистика: каждый 33-й ярославец болен раком

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Каждый 33-й житель Ярославской области имеет рак

Фото: Анна Ёлкина 

Главный врач областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал о реальной ситуации с заболеваемостью раком среди ярославцев. И назвал районы области, где чаще всего выявляют раковые заболевания и смертность от онкологии наиболее высокая. 

В этом списке Брейтовский район где рост заболеваемости онкологией 28,6% (почти треть!), Рыбинский район — 27,4%, Большесельский район, где заболеваемость раком выросла на 23,3%, Борисоглебский район — рост на 16,6%, Гаврилов-Ямский район — 11,7%.

— За последние пять лет прирост заболеваемости в Ярославской области составил 19%, каждый 33-й житель области болен онкологическим заболеванием, в то время как в России — каждый 45-й, — говорится в отчёте главного врача онкологической больницы Павла Нестерова. 

Главный врач областной онкологической больницы Павел Нестеров&nbsp;

Главный врач областной онкологической больницы Павел Нестеров 

При этом выявляют рак в Ярославской области хуже, чем в среднем по России, и умирают в первый год после того, как поставили диагноз, в нашем регионе чаще — каждый четвёртый (25,4% раковых больных, в стране это 22,2%).

Павел Нестеров также назвал районы, где показатель смертности от онкологии наиболее высокий: Брейтовский, Борисоглебский, Любимский, Некоузский, Первомайский, Переславский, Пошехонский, Угличский. 

Объясняют это тем, что люди поздно обращаются к докторам за помощью, больницы области мало оснащены необходимым для лечения и для обследования, а в перечисленных районах попросту не хватает докторов. 

— Возникают ситуации отсутствия ряда препаратов. В первой половине 2019 года не состоялись аукционы на закупку лекарств на общую сумму более 72 миллионов рублей, — говорится в отчёте Павла Нестерова. — По причинам, связанными с поставщиками, в течение 4–5 месяцев не поставлялись лекарства, которые используются в дорогостоящих схемах терапии. 

Главный врач приходит к общим выводам, что показатели как заболеваемости, так и смертности от онкологии в Ярославской области сильно выше общероссийских. А также ярославцев поздно начинают лечить даже после выявления злокачественных опухолей. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    18 сен 2019 в 14:18

    Результат деятельности московского мусора на всех ветвях власти - так точнее будет

    Гость
    18 сен 2019 в 14:07

    А вот и результат московского мусора.