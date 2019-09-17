«Одной левой»: силач из Ярославля поднимает машины, тракторные шины и людей над головой

Вес одной покрышки — 144 килограмма
Фото: Артём Белоусов / Vk.com
Ярославский каскадёр театра «Ярфильм» 27-летний Артём Белоусов удивляет своих подписчиков неожиданными трюками. Спортсмен увлёкся подъёмом невыносимой тяжести. Парень тягает машины, тракторные шины и поднимает людей над головами.
— Суперменом я себя не почувствовал. Назовем это неким нескучным тренингом — выходим на парковку перед залом и тренируемся под последними лучами солнца, да еще и неоднообразно, — рассказывает о своём увлечении Артём.
Недавно с партнёром по тренировкам спортсмен поднимал машины — внедорожник и седан. Под автомобили загоняли металлическую конструкцию, которая срабатывала как рычаг, в итоге спортсмен поднимал вес больше двух сотен килограммов.
Резонный вопрос Артёму, зачем он это делает?
— Люди не понимают, когда ты над головой задираешь штангу в 200 килограммов, никто в быту с таким не сталкивается. А когда ты одной рукой поднимаешь другого человека — это вызывает бурю аплодисментов. Сразу кажется, что каждый может такое попробовать без снаряжения в виде тяжеленной штанги, — объясняет Артём и без труда одной рукой поднимает над головой девушку.