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«Одной левой»: силач из Ярославля поднимает машины, тракторные шины и людей над головой

Зачем ему это надо

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Вес одной покрышки — 144 килограмма

Фото: Артём Белоусов / Vk.com 

Ярославский каскадёр театра «Ярфильм» 27-летний Артём Белоусов удивляет своих подписчиков неожиданными трюками. Спортсмен увлёкся подъёмом невыносимой тяжести. Парень тягает машины, тракторные шины и поднимает людей над головами. 

— Суперменом я себя не почувствовал. Назовем это неким нескучным тренингом — выходим на парковку перед залом и тренируемся под последними лучами солнца, да еще и неоднообразно, — рассказывает о своём увлечении Артём. 

Недавно с партнёром по тренировкам спортсмен поднимал машины — внедорожник и седан. Под автомобили загоняли металлическую конструкцию, которая срабатывала как рычаг, в итоге спортсмен поднимал вес больше двух сотен килограммов.

Необычные тренировки в зале Pride

Необычные тренировки в зале Pride

Резонный вопрос Артёму, зачем он это делает? 

— Люди не понимают, когда ты над головой задираешь штангу в 200 килограммов, никто в быту с таким не сталкивается. А когда ты одной рукой поднимаешь другого человека — это вызывает бурю аплодисментов. Сразу кажется, что каждый может такое попробовать без снаряжения в виде тяжеленной штанги, — объясняет Артём и без труда одной рукой поднимает над головой девушку. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Иван
    17 сен 2019 в 17:10

    Настоящий химик!

    Гость
    17 сен 2019 в 16:52

    Объясняется всё это только одним - стремление выделиться из всех хоть чем-то !!