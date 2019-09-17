«Одной левой»: силач из Ярославля поднимает машины, тракторные шины и людей над головой

Ярославский каскадёр театра «Ярфильм» 27-летний Артём Белоусов удивляет своих подписчиков неожиданными трюками. Спортсмен увлёкся подъёмом невыносимой тяжести. Парень тягает машины, тракторные шины и поднимает людей над головами.

— Суперменом я себя не почувствовал. Назовем это неким нескучным тренингом — выходим на парковку перед залом и тренируемся под последними лучами солнца, да еще и неоднообразно, — рассказывает о своём увлечении Артём.

Недавно с партнёром по тренировкам спортсмен поднимал машины — внедорожник и седан. Под автомобили загоняли металлическую конструкцию, которая срабатывала как рычаг, в итоге спортсмен поднимал вес больше двух сотен килограммов.