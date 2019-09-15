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Здоровье

Это бесплатно: по Ярославской области запустили автомобиль с самыми важными врачами

Когда и где можно попасть на приём сразу к восьми докторам

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На приём можно будет попасть сразу к 8 докторам

Фото: Александра Савельева

По Ярославской области начала ездить автомобильная бригада врачей. За один раз можно посетить сразу восемь важных специалистов. Машина федерального медико-биологического агентства России нацелена специально на тех, кто живёт в отдалённых районах области.

В составе отряда — терапевт, кардиолог, офтальмолог, невролог, хирург, гинеколог, эндокринолог, уролог, педиатрическая бригада. 

— Они будут обследовать взрослых и детей: консультировать, делать УЗИ, ЭКГ, маммографию, проводить рентгенологические исследования, брать анализы, в том числе на биохимию и онкомаркеры, — рассказали в мэрии Ярославля.

Где и когда можно пройти обследование: 

15 сентября — «Бурмакинская районная больница № 1», посёлок Бурмакино;

16 сентября — «Ярославская ЦРБ», село Спас-Виталий;

17 сентября — Кузнечиха;

18 сентября — «Некрасовская ЦРБ» в посёлке Красный профинтерн;

19 сентября — «Тутаевская ЦРБ», левый берег Тутаева;

20 сентября — «Любимская ЦРБ», Любим;

21 сентября — «Даниловская ЦРБ», Данилов;

22 сентября — «Пречистенская ЦРБ», посёлок Пречистое;

23 сентября — «Пошехонская ЦРБ», Пошехонье;

24 сентября — «Рыбинская ЦРП», посёлок Песочное;

25 сентября — «Некоузская ЦРБ», посёлок Борок;

26 сентября — «Некоузская ЦРБ», посёлок Октябрь;

27 сентября — «Некоузская ЦРБ», посёлок Волга;

28 сентября — «ЦРБ им. Д.Л. Соколова», Мышкин;

29 сентября — «Брейтовская ЦРБ», село Брейтово;

30 сентября — «Угличская ЦРБ», село Покровское;

1 октября — «Угличская ЦРБ», посёлок Ильинское;

2 октября — «Большесельская ЦРБ», Большое село.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    15 сен 2019 в 12:17

    Приехали. Врачи-передвижники.

    Гость
    15 сен 2019 в 11:47

    А анализы и узи то же будут делать бесплатно?