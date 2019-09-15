Это бесплатно: по Ярославской области запустили автомобиль с самыми важными врачами

По Ярославской области начала ездить автомобильная бригада врачей. За один раз можно посетить сразу восемь важных специалистов. Машина федерального медико-биологического агентства России нацелена специально на тех, кто живёт в отдалённых районах области.

В составе отряда — терапевт, кардиолог, офтальмолог, невролог, хирург, гинеколог, эндокринолог, уролог, педиатрическая бригада.

— Они будут обследовать взрослых и детей: консультировать, делать УЗИ, ЭКГ, маммографию, проводить рентгенологические исследования, брать анализы, в том числе на биохимию и онкомаркеры, — рассказали в мэрии Ярославля.

