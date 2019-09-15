Это бесплатно: по Ярославской области запустили автомобиль с самыми важными врачами

На приём можно будет попасть сразу к 8 докторам
Фото: Александра Савельева
По Ярославской области начала ездить автомобильная бригада врачей. За один раз можно посетить сразу восемь важных специалистов. Машина федерального медико-биологического агентства России нацелена специально на тех, кто живёт в отдалённых районах области.
В составе отряда — терапевт, кардиолог, офтальмолог, невролог, хирург, гинеколог, эндокринолог, уролог, педиатрическая бригада.
— Они будут обследовать взрослых и детей: консультировать, делать УЗИ, ЭКГ, маммографию, проводить рентгенологические исследования, брать анализы, в том числе на биохимию и онкомаркеры, — рассказали в мэрии Ярославля.
Где и когда можно пройти обследование:
15 сентября — «Бурмакинская районная больница № 1», посёлок Бурмакино;
16 сентября — «Ярославская ЦРБ», село Спас-Виталий;
17 сентября — Кузнечиха;
18 сентября — «Некрасовская ЦРБ» в посёлке Красный профинтерн;
19 сентября — «Тутаевская ЦРБ», левый берег Тутаева;
20 сентября — «Любимская ЦРБ», Любим;
21 сентября — «Даниловская ЦРБ», Данилов;
22 сентября — «Пречистенская ЦРБ», посёлок Пречистое;
23 сентября — «Пошехонская ЦРБ», Пошехонье;
24 сентября — «Рыбинская ЦРП», посёлок Песочное;
25 сентября — «Некоузская ЦРБ», посёлок Борок;
26 сентября — «Некоузская ЦРБ», посёлок Октябрь;
27 сентября — «Некоузская ЦРБ», посёлок Волга;
28 сентября — «ЦРБ им. Д.Л. Соколова», Мышкин;
29 сентября — «Брейтовская ЦРБ», село Брейтово;
30 сентября — «Угличская ЦРБ», село Покровское;
1 октября — «Угличская ЦРБ», посёлок Ильинское;
2 октября — «Большесельская ЦРБ», Большое село.