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Здоровье

Минус 8 килограммов за два месяца: рецепт похудения от девушки плюс-сайз

Ярославна рассказала, как избавиться от веса, когда он замер на месте

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В откровенной фотосессии девушки нет никакого фотошопа

Фото: Алёна Савельева / фотограф

30-летняя блогер из Ярославля Анастасия Разова — девушка пышных форм. Своего тела она не стесняется, наоборот, поставила себе амбициозные цели год назад — похудеть на 72 килограмма. Мы ведем дневник Насти о том, как это у нее получается. 

В какой-то момент вес девушки остановился, похудеть дальше не получалось. Но Анастасия нашла способ преодолеть этот рубеж и за два последних летних месяца распрощалась с восемью килограммами веса, достигнув отметки в 110 килограммов (год назад девушка весила 142).

Ярославна рассказала, как избавляться от веса девушкам плюс-сайз. Для нее это стали тренировки по специальной программе. 

— Я участвовала в проекте по похудению под названием «Перезагрузка». Это два месяца очень интенсивных тренировок. Начинала с занятий по девять раз в неделю, под конец сбавила до пяти-шести тренировок за неделю. В конце и вовсе пропускала силовые тренировки, подключила голодание и долгие пешие прогулки, — поделилась Анастасия Разова. 

В комплекс ежедневных занятий дважды в неделю входили упражнения в бассейне, силовые и интервальные тренировки, растяжка. 

Главное в похудении — твое здоровье&nbsp;

Главное в похудении — твое здоровье 

— За всё время тяжелее всего давались живот и ноги. Быстрее всего уходило лицо и зад. Грудь похудела на два размера. Сдаваться я точно не собираюсь. Если я чувствую, что устала или тело совсем не слушается, тогда уменьшаю нагрузки, заменяю тренировки пешими прогулками, — говорит Настя. 

Разница всего за два месяца!

Разница всего за два месяца!

Деликатные вопросы 

— Что делать с остающейся после похудения кожей?

— Я ничего не делаю, только занимаюсь активно спортом. Заметила, что кожа улучшилась, когда я подключила занятия в бассейне. На массаж я не хожу отдельно, это дорого. Соблюдаю водный баланс в организме, не ем сладкое. 

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    15 сен 2019 в 08:20

    Хватит это сало уже постить! Если ее мужу нравится этот шар, пусть любуются, нам это абсолютно неинтересно и противно

    Гость
    15 сен 2019 в 08:01

    Отвратительно

    Гость
    15 сен 2019 в 07:10

    неприятно смотреть на фото в нижнем белье.