Минус 8 килограммов за два месяца: рецепт похудения от девушки плюс-сайз

30-летняя блогер из Ярославля Анастасия Разова — девушка пышных форм. Своего тела она не стесняется, наоборот, поставила себе амбициозные цели год назад — похудеть на 72 килограмма. Мы ведем дневник Насти о том, как это у нее получается. В какой-то момент вес девушки остановился, похудеть дальше не получалось. Но Анастасия нашла способ преодолеть этот рубеж и за два последних летних месяца распрощалась с восемью килограммами веса, достигнув отметки в 110 килограммов (год назад девушка весила 142).

Ярославна рассказала, как избавляться от веса девушкам плюс-сайз. Для нее это стали тренировки по специальной программе. — Я участвовала в проекте по похудению под названием «Перезагрузка». Это два месяца очень интенсивных тренировок. Начинала с занятий по девять раз в неделю, под конец сбавила до пяти-шести тренировок за неделю. В конце и вовсе пропускала силовые тренировки, подключила голодание и долгие пешие прогулки, — поделилась Анастасия Разова. В комплекс ежедневных занятий дважды в неделю входили упражнения в бассейне, силовые и интервальные тренировки, растяжка.

Главное в похудении — твое здоровье Фото: Алёна Савельева / фотограф

— За всё время тяжелее всего давались живот и ноги. Быстрее всего уходило лицо и зад. Грудь похудела на два размера. Сдаваться я точно не собираюсь. Если я чувствую, что устала или тело совсем не слушается, тогда уменьшаю нагрузки, заменяю тренировки пешими прогулками, — говорит Настя.

Разница всего за два месяца! Фото: Анастасия Разова / vk.com