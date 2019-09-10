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Здоровье

Нет лекарств, к врачу не попасть: депутаты обсудят бездействие властей в сфере здравоохранения

В Ярославской области стало сложнее даже просто записаться к доктору

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Ухудшение в медицине многие ощутили на себе

Фото: Александра Савельева 

Это ощутили на себе многие ярославцы: всё труднее стало записаться на приём к врачу узкой специальности. Да и узкими специалистами стали считаться чуть ли не все доктора, помимо терапевтов. 

Перебои с получением бесплатных жизненно необходимых лекарств вызывают страшные скандалы, когда люди по несколько дней просиживали в очередях, падая в обмороки из-за духоты. О перебоях со льготными лекарствами известно даже Минздраву России, но ситуация от этого не становится легче. 

Люди пишут сотни жалоб и обращений чиновникам, но ситуация не меняется. 

— К депутатам поступают многочисленные обращения жителей с жалобами на недоступность получения бесплатной медицинской помощи, лекарственных препаратов, записи на приём к узким специалистам. Вопрос неоднократно разбирался на заседаниях комитета по здравоохранению, но до настоящего момента никаких мер по наведению порядка в системе здравоохранения со стороны правительства Ярославской области не принято, — говорится в коллективном обращении депутатов облдумы к председателю. 

Под письмом подписались 18 парламентариев из 50. Основное требование в нём — провести депутатские слушания по проблемам здравоохранения.

— Мы уже хотели провести слушания по этой теме, но председатель думы Алексей Константинов отказывал нам по причине того, что нужно обоснование и заявка от не менее чем 17 депутатов. Мы собрали 18 подписей, теперь совет думы должен принять решение о назначении слушаний, — рассказал депутат Александр Воробьёв. 

Сейчас в расписании думы стоит заседание экспертного совета на 12 сентября, где собираются говорить о конкурсе «Молодые лидеры медицины», о соцподдержке врачей, системе наставничества для докторов. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость5039
    10 сен 2019 в 15:43

    Лучше Мединфо ничего нет.

    пенсия
    10 сен 2019 в 15:17

    мсч НПЗ присоединили к Семашко. И вот к терапевту идем по записи, а явки через неделю. А раньше принимали без записи.К специалистам не прорваться, запись только раз в неделю в 13,00 или лично через общую очередь или телефоном, правда не дозвонишься. Самое удивительное, что и явок нет и в поликлинике у кабинетов пусто. Была удобная запись на сайте Мединфо, там и расписание врачей удобно смотреть, так "улучшили" на другой сайт, где очень неудобно. Может кто знает изменения именно для пациентов в лучшую сторону?