Нет лекарств, к врачу не попасть: депутаты обсудят бездействие властей в сфере здравоохранения

Ухудшение в медицине многие ощутили на себе
Фото: Александра Савельева
Это ощутили на себе многие ярославцы: всё труднее стало записаться на приём к врачу узкой специальности. Да и узкими специалистами стали считаться чуть ли не все доктора, помимо терапевтов.
Перебои с получением бесплатных жизненно необходимых лекарств вызывают страшные скандалы, когда люди по несколько дней просиживали в очередях, падая в обмороки из-за духоты. О перебоях со льготными лекарствами известно даже Минздраву России, но ситуация от этого не становится легче.
Люди пишут сотни жалоб и обращений чиновникам, но ситуация не меняется.
— К депутатам поступают многочисленные обращения жителей с жалобами на недоступность получения бесплатной медицинской помощи, лекарственных препаратов, записи на приём к узким специалистам. Вопрос неоднократно разбирался на заседаниях комитета по здравоохранению, но до настоящего момента никаких мер по наведению порядка в системе здравоохранения со стороны правительства Ярославской области не принято, — говорится в коллективном обращении депутатов облдумы к председателю.
Под письмом подписались 18 парламентариев из 50. Основное требование в нём — провести депутатские слушания по проблемам здравоохранения.
— Мы уже хотели провести слушания по этой теме, но председатель думы Алексей Константинов отказывал нам по причине того, что нужно обоснование и заявка от не менее чем 17 депутатов. Мы собрали 18 подписей, теперь совет думы должен принять решение о назначении слушаний, — рассказал депутат Александр Воробьёв.
Сейчас в расписании думы стоит заседание экспертного совета на 12 сентября, где собираются говорить о конкурсе «Молодые лидеры медицины», о соцподдержке врачей, системе наставничества для докторов.