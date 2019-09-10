Нет лекарств, к врачу не попасть: депутаты обсудят бездействие властей в сфере здравоохранения

Это ощутили на себе многие ярославцы: всё труднее стало записаться на приём к врачу узкой специальности. Да и узкими специалистами стали считаться чуть ли не все доктора, помимо терапевтов.

Перебои с получением бесплатных жизненно необходимых лекарств вызывают страшные скандалы, когда люди по несколько дней просиживали в очередях, падая в обмороки из-за духоты. О перебоях со льготными лекарствами известно даже Минздраву России, но ситуация от этого не становится легче.

Люди пишут сотни жалоб и обращений чиновникам, но ситуация не меняется.