Простуда и грипп подступают: какие лекарства должны быть в аптечке у каждого

Осталось совсем немного, и с летней погодой придётся попрощаться до следующего года. Но холод и дожди — не самое неприятное, что обычно приходит с наступлением осени. Как не простудиться и что делать, если ты заболел, мы узнали у заместителя главного врача по поликлинике ярославской городской больницы № 9 Виктории Васениной.



Вакцинация от гриппа в поликлиниках Ярославля уже началась Фото: Александра Савельева

— На улице ещё жарко, как летом, а по телевизору уже вовсю лекарства от простуды и гриппа рекламируют. Уже начинается сезонный всплеск болезней?

— Практически. Всплеск ОРВИ начинается обычно в сентябре-октябре. А если говорить о гриппе, то каждый год эпидемия бывает в разное время: иногда в конце года, а в прошлом году, например, она пришлась на январь-февраль. Мы сейчас готовимся: уже началась кампания по вакцинации, начали делать прививки от гриппа с 1 сентября. План очень большой — мы должны охватить вакцинацией около 50% прикрепленного населения. То есть только в наших поликлиниках это больше 60 тысяч человек.



Медики уверяют, что записаться на приём к терапевту сейчас стало совсем несложно Фото: Александра Савельева

— О прививках от гриппа всё время идут споры: надо или не надо их делать? Некоторые считают, что от вакцины может быть вред и что от неё можно как раз таки заболеть. Это правда?

— Вакцина, которую сейчас используют, довольно хорошего качества. В её составе есть противовирусные реагенты против всех возможных гриппов — это H1N1, H3N2 (штаммы гриппа А, распространённые в последние годы), а также гриппа штамма B. То есть это вакцины, которые защитят человека от заболевания. Иммунитет сохраняется на один год, поэтому и нужна ежегодная вакцинация. А болеют чаще люди, которым за 60 лет, люди с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечной недостаточностью и так далее.



Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при повышенной температуре обращаться к ним за помощью Фото: Александра Савельева

— Какие побочные эффекты могут быть у тех, кто раньше не прививался, а вдруг решился на вакцинацию? Есть мнение, что первый раз сделал прививку — и сразу заболел.

— Так бывает, но это совпадение и ничего больше. Это вакцина, от которой заболеть невозможно. Как правило, никаких побочных явлений у тех, кто сделал прививку, не бывает. Если человек и заболевает, то не гриппом и не от вакцины. Просто бывает недуг, который начал развиваться ещё до вакцинации, или человек заболевает чем-то другим, от чего вакцина не защищает, — например ОРВИ.



В регистратурах поликлиник сейчас нет таких очередей, как раньше Фото: Александра Савельева

— Есть ли люди, кому нельзя делать прививку от гриппа? Например, при хронических болезнях или после сложных операций?

— У противогриппозной вакцины почти нет противопоказаний. Только если индивидуальная аллергическая реакция на куриный белок или на предыдущее введение такой же вакцины.

— Когда пора идти делать прививку и когда уже будет поздно?

— Уже пора идти. Закончить вакцинацию мы должны в ноябре. Ведь пока мы не можем сказать, когда именно в этом году ждать нашествия эпидемии гриппа. Желательно успеть за месяц до её начала прививку сделать. Так что советую людям не тянуть с этим, чтобы успел сформироваться иммунитет.



Иногда простуда может застать врасплох в самый неподходящий момент Фото: Александра Савельева

— Как записаться на прививку? Нужно идти в регистратуру, брать явочку, да?

— Всё намного проще — никаких явочек брать не нужно. Практически в каждой поликлинике работают дежурные врачи, а если нет, то можно прийти к своему участковому терапевту без явки, вас осмотрят и тут же направят в прививочный кабинет, где и сделают прививку.



Врач в поликлинике всегда поможет с выбором лекарств, если у пациента есть сомнения Фото: Александра Савельева

— С гриппом понятно. Но ОРЗ, ОРВИ и всякие там простудные заболевания — тоже вещь серьёзная. Сейчас придёт осень, и все начнут болеть. Как самому остаться здоровым?



— Здесь всё просто: одеваться по погоде; стараться, чтобы не промокали ноги; есть побольше овощей и фруктов, в которых много витаминов; не употреблять алкоголь и бросать курить. В общем, вести здоровый образ жизни.



Записаться в поликлинику сейчас можно по телефону, через интернет и даже с помощью мобильного приложения «Госуслуги» Фото: Александра Савельева

— Ну а если всё же заболел?

— Главное, не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Особенно при повышении температуры даже и думать не нужно: «Сейчас отлежусь». При гриппе она практически за несколько часов поднимается выше 38,5 градуса, интоксикация быстро нарастает. Тем более если человек не привит, иногда заболевание принимает молниеносный характер.

— Чем чревато это самое «сейчас отлежусь»?

— Любыми осложнениями: гайморитов, как правило, осенью очень много; пневмония. Всё это лечится потом очень тяжело, и уже не амбулаторно, а с госпитализацией.



Чтобы не заболеть, осенью стоит есть побольше богатых витаминами овощей и фруктов Фото: Александра Савельева

— Что осенью у любого ярославца должно быть в аптечке и как при покупке этих лекарств не стать «жертвой фармацевта», который может предложить то, что подороже, а не то, что получше?

— Сейчас рекламируют очень много иммуномодуляторов — так называемых препаратов, которые повышают иммунитет, но я бы не хотела на них подробно останавливаться — их названия на слуху и люди их знают. Я считаю, что достаточно, приходя с улицы или с работы домой, промыть нос, можно солёной водой, прополоскать горло. «Мирамистин» в аптечке обязательно должен быть, потому что это очень хорошее средство, которое орошает слизистые и смывает микробов. Его можно использовать и для профилактики заболеваний. Что касается противовирусных препаратов, то их существует не так много. Я говорю, про настоящие противовирусные препараты. Из рекомендованных — «Кагоцел», «Ингавирин». Но что конкретно больше подойдёт, лучше, конечно, спрашивать у врача в каждой конкретной ситуации. Ну и жаропонижающие — парацетамол, ибупрофен. Эти препараты принимают при повышенной температуре.



В аптечных киосках сейчас много препаратов, которые помогут при простуде Фото: Александра Савельева