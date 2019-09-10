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Интервью

Простуда и грипп подступают: какие лекарства должны быть в аптечке у каждого

Врач из Ярославля рассказала о прививках и других способах не заболеть во время эпидемии

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На вопросы журналиста 76.RU ответила заместитель главврача больницы № 9 Виктория Васенина

Фото: Александра Савельева

Осталось совсем немного, и с летней погодой придётся попрощаться до следующего года. Но холод и дожди — не самое неприятное, что обычно приходит с наступлением осени. Как не простудиться и что делать, если ты заболел, мы узнали у заместителя главного врача по поликлинике ярославской городской больницы № 9 Виктории Васениной.

Вакцинация от гриппа в поликлиниках Ярославля уже началась

Вакцинация от гриппа в поликлиниках Ярославля уже началась

 — На улице ещё жарко, как летом, а по телевизору уже вовсю лекарства от простуды и гриппа рекламируют. Уже начинается сезонный всплеск болезней?

— Практически. Всплеск ОРВИ начинается обычно в сентябре-октябре. А если говорить о гриппе, то каждый год эпидемия бывает в разное время: иногда в конце года, а в прошлом году, например, она пришлась на январь-февраль. Мы сейчас готовимся: уже началась кампания по вакцинации, начали делать прививки от гриппа с 1 сентября. План очень большой — мы должны охватить вакцинацией около 50% прикрепленного населения. То есть только в наших поликлиниках это больше 60 тысяч человек.

Медики уверяют, что записаться на приём к терапевту сейчас стало совсем несложно

Медики уверяют, что записаться на приём к терапевту сейчас стало совсем несложно

О прививках от гриппа всё время идут споры: надо или не надо их делать? Некоторые считают, что от вакцины может быть вред и что от неё можно как раз таки заболеть. Это правда?

— Вакцина, которую сейчас используют, довольно хорошего качества. В её составе есть противовирусные реагенты против всех возможных гриппов — это H1N1, H3N2 (штаммы гриппа А, распространённые в последние годы), а также гриппа штамма B. То есть это вакцины, которые защитят человека от заболевания. Иммунитет сохраняется на один год, поэтому и нужна ежегодная вакцинация. А болеют чаще люди, которым за 60 лет, люди с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечной недостаточностью и так далее.

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при повышенной температуре обращаться к ним за помощью

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при повышенной температуре обращаться к ним за помощью

Какие побочные эффекты могут быть у тех, кто раньше не прививался, а вдруг решился на вакцинацию? Есть мнение, что первый раз сделал прививку — и сразу заболел.

— Так бывает, но это совпадение и ничего больше. Это вакцина, от которой заболеть невозможно. Как правило, никаких побочных явлений у тех, кто сделал прививку, не бывает. Если человек и заболевает, то не гриппом и не от вакцины. Просто бывает недуг, который начал развиваться ещё до вакцинации, или человек заболевает чем-то другим, от чего вакцина не защищает, — например ОРВИ.

В регистратурах поликлиник сейчас нет таких очередей, как раньше

В регистратурах поликлиник сейчас нет таких очередей, как раньше

Есть ли люди, кому нельзя делать прививку от гриппа? Например, при хронических болезнях или после сложных операций?

— У противогриппозной вакцины почти нет противопоказаний. Только если индивидуальная аллергическая реакция на куриный белок или на предыдущее введение такой же вакцины.

Когда пора идти делать прививку и когда уже будет поздно?

— Уже пора идти. Закончить вакцинацию мы должны в ноябре. Ведь пока мы не можем сказать, когда именно в этом году ждать нашествия эпидемии гриппа. Желательно успеть за месяц до её начала прививку сделать. Так что советую людям не тянуть с этим, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Иногда простуда может застать врасплох в самый неподходящий момент

Иногда простуда может застать врасплох в самый неподходящий момент

Как записаться на прививку? Нужно идти в регистратуру, брать явочку, да?

— Всё намного проще — никаких явочек брать не нужно. Практически в каждой поликлинике работают дежурные врачи, а если нет, то можно прийти к своему участковому терапевту без явки, вас осмотрят и тут же направят в прививочный кабинет, где и сделают прививку.

Врач в поликлинике всегда поможет с выбором лекарств, если у пациента есть сомнения

Врач в поликлинике всегда поможет с выбором лекарств, если у пациента есть сомнения

С гриппом понятно. Но ОРЗ, ОРВИ и всякие там простудные заболевания — тоже вещь серьёзная. Сейчас придёт осень, и все начнут болеть. Как самому остаться здоровым?

— Здесь всё просто: одеваться по погоде; стараться, чтобы не промокали ноги; есть побольше овощей и фруктов, в которых много витаминов; не употреблять алкоголь и бросать курить. В общем, вести здоровый образ жизни.

Записаться в поликлинику сейчас можно по телефону, через интернет и даже с помощью мобильного приложения «Госуслуги»

Записаться в поликлинику сейчас можно по телефону, через интернет и даже с помощью мобильного приложения «Госуслуги»

Ну а если всё же заболел?

— Главное, не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Особенно при повышении температуры даже и думать не нужно: «Сейчас отлежусь». При гриппе она практически за несколько часов поднимается выше 38,5 градуса, интоксикация быстро нарастает. Тем более если человек не привит, иногда заболевание принимает молниеносный характер.

Чем чревато это самое «сейчас отлежусь»?

— Любыми осложнениями: гайморитов, как правило, осенью очень много; пневмония. Всё это лечится потом очень тяжело, и уже не амбулаторно, а с госпитализацией.

Чтобы не заболеть, осенью стоит есть побольше богатых витаминами овощей и фруктов

Чтобы не заболеть, осенью стоит есть побольше богатых витаминами овощей и фруктов

Что осенью у любого ярославца должно быть в аптечке и как при покупке этих лекарств не стать «жертвой фармацевта», который может предложить то, что подороже, а не то, что получше?

— Сейчас рекламируют очень много иммуномодуляторов — так называемых препаратов, которые повышают иммунитет, но я бы не хотела на них подробно останавливаться — их названия на слуху и люди их знают. Я считаю, что достаточно, приходя с улицы или с работы домой, промыть нос, можно солёной водой, прополоскать горло. «Мирамистин» в аптечке обязательно должен быть, потому что это очень хорошее средство, которое орошает слизистые и смывает микробов. Его можно использовать и для профилактики заболеваний. Что касается противовирусных препаратов, то их существует не так много. Я говорю, про настоящие противовирусные препараты. Из рекомендованных — «Кагоцел», «Ингавирин». Но что конкретно больше подойдёт, лучше, конечно, спрашивать у врача в каждой конкретной ситуации. Ну и жаропонижающие — парацетамол, ибупрофен. Эти препараты принимают при повышенной температуре.

В аптечных киосках сейчас много препаратов, которые помогут при простуде

В аптечных киосках сейчас много препаратов, которые помогут при простуде

Как сейчас проще записаться к терапевту: идти в регистратуру, по телефону или через интернет?

— Как таковой регистратуры сейчас у нас нет. На все поликлиники больницы № 9 работает многоканальный номер звонкового центра (4852) 679-209. Особой проблемы, чтобы записаться, сейчас нет. Бывает, что есть какой-то срок ожидания, — как правило, не больше трёх минут — просто нужно дождаться своей очереди, а не класть трубку и десять раз набирать. Достаточно немного подождать, и звонок будет принят. Можно записаться и в интернете через сайт «Госуслуги», «Интермед».

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    андрей
    10 сен 2019 в 16:09

    кагоцел-"По данным представителей Формулярного комитета РАМН и ОСДМ, эффективность препарата не доказана[1][2][3]. По состоянию на январь 2019 года двойных слепых плацебо-контролируемых испытаний препарата не проводилось. В частности, по европейским и американским медицинским стандартам и законодательству, он не может быть использован в медицинской практике.Относится производителем к группе так называемых «индукторов интерферона», стимулирующих в организме человека продукцию собственного интерферона."
    ИНГАВЕРИН-"Механизм противовирусного действия ... неясен[5], у него отсутствует прямое вирусспецифическое действие. Он не обладает и интерфероногенными свойствами.Эффективность препарата не доказана, лекарство на его основе распространено только в России; в Европе и США препарат и лекарства на его основе не зарегистрирован.
    "Римантадин — лекарственное средство из группы противовирусных препаратов, используется для лечения и профилактики гриппа.Согласно докладу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (опубликован в 2011 году), около 100% современных штаммов вируса гриппа A(H3N2) и A(H1N1) устойчивы к действию препарата, и его назначение более не рекомендуется.В 2007 году Формулярным комитетом РАМН был отнесён к устаревшим препаратам с недоказанной эффективностью." МОЖЕТ ПРИВИВКА ЛУЧШЕ,ЧЕМ НЕИЗВЕСТНЫЕ, НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ,

    10 сен 2019 в 14:16

    "Осталось совсем немного, и с летней погодой придётся попрощаться до следующего года. Но холод и дожди — не самое неприятное, что обычно приходит с наступлением осени."
    Такое ощущение что автор всё лето пробыл где-то не в Ярославле... по секрету, всё лето шли дожди... солнечных деньков по пальцам пересчитать...