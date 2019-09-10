Причина бессонницы и снижения интеллекта: чем мы дышим в Ярославле

Опубликованы результаты замеров проб воздуха в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском, сделанные в июле 2019 года. Результаты для столицы региона неутешительные — в Ярославле самая высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе.

Пробы воздуха забирали с пяти точек в городе каждый день: на Красной площади, на улице Зои Космодемьянской, 4а, по улице Урицкого у дома № 25а, на улице Титова, 16 и улице Саукова, 5.

— Состояние атмосферного воздуха в Ярославле в июле отмечается высокой степенью загрязнения, — уточняется в исследовании Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.