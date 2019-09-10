10 сентября вторник
СЕЙЧАС +24°С
usd 65.57
eur 72.33

Темы

СЕЙЧАС +24°С
usd 65.57
eur 72.33

Все новости

Все новости
Здоровье

Причина бессонницы и снижения интеллекта: чем мы дышим в Ярославле

Результат исследования воздуха в разных районах города

Поделиться

1 123
7 Обсудить

Почти каждый день в воздухе содержание вредных веществ опасно для здоровья

Фото: Александра Савельева

Опубликованы результаты замеров проб воздуха в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском, сделанные в июле 2019 года. Результаты для столицы региона неутешительные — в Ярославле самая высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе.

Пробы воздуха забирали с пяти точек в городе каждый день: на Красной площади, на улице Зои Космодемьянской, 4а, по улице Урицкого у дома № 25а, на улице Титова, 16 и улице Саукова, 5.

— Состояние атмосферного воздуха в Ярославле в июле отмечается высокой степенью загрязнения, — уточняется в исследовании Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Практически каждый день в июле в воздухе города в большом количестве присутствовали фенол, этилбензол, взвешенные вещества. Также мы дышим воздухом, в котором содержится аммиак, оксид углерода, оксид азота, бензол, диоксид азота и формальдегид.

Содержание основных загрязняющих веществ в атмосфере городов&nbsp;

Содержание основных загрязняющих веществ в атмосфере городов 

Чем чревато дышать таким воздухом? Согласно данным ГОСТ, этилбензол применяют в промышленности для производства пластмассы и синтетических каучуков.

— При превышении предельно-допустимой концентрации вызывает поражение крови и кроветворных органов, раздражение слизистых оболочек, головную боль, головокружение, боли в области сердца, раздражение кожи, — говорится в документе ГОСТ о техническом этилбензоле.

Пары фенола ядовиты, соединение оказывает токсическое действие на организм, на верхние дыхательные пути, печень, почки, кровь. Хроническое отравление фенолом вызывает поражения центральной нервной системы, нервные расстройства, сопровождаемые головными болями и потерей сознания.

Взвешенные вещества содержат золу, пыль, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые компоненты. Такая мелкая пыль способна глубоко проникать в лёгкие и бронхи, способствуя развитию аллергии, бронхиальной астмы, простудных заболеваний и даже рака лёгкого.

В Переславле-Залесском и Ростове Великом превышений содержания вредных веществ не зафиксировали в июле ни разу.

В Ярославле причин для беспокойства о здоровье немало. Например, миллионы тонн зелёных масел в километре от Волги или «нефтяное озеро» прямо за городом.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

загрязнение воздуза

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    10 сен 2019 в 13:00

    В Ярославле в непосредственной близости от зоопарка 200 м. (через дорогу за шиномантажем) находится мусоросжигательный завод (комплекс по термическому обезвреживанию отходов высокого уровня опасности – промышленных и медицинских). Принадлежит он Научно-производственному центру по охране окружающей среды ОАО «РЖД» (НПЦ) и находится сразу напротив ярославского зоопарка. Так что нас давно и целенаправленно травят. А потом на возникает потребность в онкоцентре, на строительстве которого пилят бюджеты. Все логично.

    Водка 40%
    10 сен 2019 в 12:48

    За въезд в город и парковку надо брать деньги. Экология в Ярославле в удручающем состоянии. Нужно ограничить движение автомобилей в городе.

    пессимист
    10 сен 2019 в 12:45

    И не удивительно, Ярославль город больших химических производств.