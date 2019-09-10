Причина бессонницы и снижения интеллекта: чем мы дышим в Ярославле

Почти каждый день в воздухе содержание вредных веществ опасно для здоровья
Фото: Александра Савельева
Опубликованы результаты замеров проб воздуха в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском, сделанные в июле 2019 года. Результаты для столицы региона неутешительные — в Ярославле самая высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе.
Пробы воздуха забирали с пяти точек в городе каждый день: на Красной площади, на улице Зои Космодемьянской, 4а, по улице Урицкого у дома № 25а, на улице Титова, 16 и улице Саукова, 5.
— Состояние атмосферного воздуха в Ярославле в июле отмечается высокой степенью загрязнения, — уточняется в исследовании Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Практически каждый день в июле в воздухе города в большом количестве присутствовали фенол, этилбензол, взвешенные вещества. Также мы дышим воздухом, в котором содержится аммиак, оксид углерода, оксид азота, бензол, диоксид азота и формальдегид.
Чем чревато дышать таким воздухом? Согласно данным ГОСТ, этилбензол применяют в промышленности для производства пластмассы и синтетических каучуков.
— При превышении предельно-допустимой концентрации вызывает поражение крови и кроветворных органов, раздражение слизистых оболочек, головную боль, головокружение, боли в области сердца, раздражение кожи, — говорится в документе ГОСТ о техническом этилбензоле.
Пары фенола ядовиты, соединение оказывает токсическое действие на организм, на верхние дыхательные пути, печень, почки, кровь. Хроническое отравление фенолом вызывает поражения центральной нервной системы, нервные расстройства, сопровождаемые головными болями и потерей сознания.
Взвешенные вещества содержат золу, пыль, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые компоненты. Такая мелкая пыль способна глубоко проникать в лёгкие и бронхи, способствуя развитию аллергии, бронхиальной астмы, простудных заболеваний и даже рака лёгкого.
В Переславле-Залесском и Ростове Великом превышений содержания вредных веществ не зафиксировали в июле ни разу.
В Ярославле причин для беспокойства о здоровье немало. Например, миллионы тонн зелёных масел в километре от Волги или «нефтяное озеро» прямо за городом.