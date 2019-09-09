«Подсаживают детей на это»: московский совет заинтересовался подпольным бизнесом в Ярославле

В Ярославле обеспокоились проблемами подростков. Московский общественный совет, опираясь на данные исследования по продажам нелегальных сигарет на улицах, приехал в Ярославль просить помощи в борьбе с подпольным бизнесом.

— В Ярославле, по данным агентства Nielsen за третий квартал 2018 года, доля нелегального рынка табачной продукции составила 14,3%, что превышает общероссийский показатель (10,3%). Мы направили письма в Роспотребнадзор и УМВД по Ярославской области с требованием провести проверки, но реакции от ведомств не последовало, — ответила Вера Колупаева, руководитель московского отделения Совета по борьбе с подростковым курением.