«Подсаживают детей на это»: московский совет заинтересовался подпольным бизнесом в Ярославле

Общественники боятся, что подростки подсядут на курение из-за доступных подделок
Фото: Александра Савельева
В Ярославле обеспокоились проблемами подростков. Московский общественный совет, опираясь на данные исследования по продажам нелегальных сигарет на улицах, приехал в Ярославль просить помощи в борьбе с подпольным бизнесом.
— В Ярославле, по данным агентства Nielsen за третий квартал 2018 года, доля нелегального рынка табачной продукции составила 14,3%, что превышает общероссийский показатель (10,3%). Мы направили письма в Роспотребнадзор и УМВД по Ярославской области с требованием провести проверки, но реакции от ведомств не последовало, — ответила Вера Колупаева, руководитель московского отделения Совета по борьбе с подростковым курением.
Поддельные сигареты отличаются дешевизной, могут продаваться с лотка на улицах.
— Продавцы нелегальных сигарет, которые нарушают закон самим фактом распространения товара без акцизной марки, как правило, нарушают и запрет на продажу табачной продукции до 18 лет, — добавила Вера Колупаева.
Совет дошёл до регионального правительства, на котором полиция и ярославское управление Роспотребнадзора озвучили, что им известно о 60 точках продажи поддельных сигарет в Ярославской области. Но пока чиновники не нашли, что ответить общественникам на эту проблему.
В Ярославле молодёжи стали уделять всё больше внимания. В мэрии захотели даже создать Министерство молодёжных дел.