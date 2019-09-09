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Здоровье

«Подсаживают детей на это»: московский совет заинтересовался подпольным бизнесом в Ярославле

Общественники просят помощи у полиции

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Общественники боятся, что подростки подсядут на курение из-за доступных подделок

Фото: Александра Савельева

В Ярославле обеспокоились проблемами подростков. Московский общественный совет, опираясь на данные исследования по продажам нелегальных сигарет на улицах, приехал в Ярославль просить помощи в борьбе с подпольным бизнесом. 

— В Ярославле, по данным агентства Nielsen за третий квартал 2018 года, доля нелегального рынка табачной продукции составила 14,3%, что превышает общероссийский показатель (10,3%). Мы направили письма в Роспотребнадзор и УМВД по Ярославской области с требованием провести проверки, но реакции от ведомств не последовало, — ответила Вера Колупаева, руководитель московского отделения Совета по борьбе с подростковым курением. 

Поддельные сигареты отличаются дешевизной, могут продаваться с лотка на улицах. 

— Продавцы нелегальных сигарет, которые нарушают закон самим фактом распространения товара без акцизной марки, как правило, нарушают и запрет на продажу табачной продукции до 18 лет, — добавила Вера Колупаева. 

Совет дошёл до регионального правительства, на котором полиция и ярославское управление Роспотребнадзора озвучили, что им известно о 60 точках продажи поддельных сигарет в Ярославской области. Но пока чиновники не нашли, что ответить общественникам на эту проблему. 

В Ярославле молодёжи стали уделять всё больше внимания. В мэрии захотели даже создать Министерство молодёжных дел.

ТЕКСТ

ТЕГИ

борьба с курением

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    9 сен 2019 в 16:42

    а то что город завален наркотой это мало волнует...в лесу наркоши все изрыли в поиске закладок.

    Апцт
    9 сен 2019 в 16:08

    я вам скажу чего они боятся,они не добирают бюджет,вот чего они боятся,а сгниём мы или сгорим это третье,фиолетовое,налоги налоги собрать собрать,налоги налоги.стоят над душами.

    ОлегНоЭтоНеТочно
    9 сен 2019 в 15:45

    А какая разница, что курить подросткам, гадость то и там и там одинаковая, только без акциза дешевле + не идет бабло в наше гуманное государство)))