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«Это её прихоть»: реакция соцсетей на колонку беременной, которой не уступили место в очереди

Рассуждения ярославцев о правах и уважении

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Беременность не даёт привилегий, считает большинство читателей

Фото: Александра Савельева

Сегодняшняя колонка молодой мамы из Ярославля вызала бурное обсуждение на сайте и в соцсетях. Женщина рассказала, как ей не уступили место в очереди. В комментариях бросились обсуждать — а надо ли это делать? Что это — долг общества, право? А со стороны беременных женщин — не манипуляция ли? Об уважении, правах и благородстве — в краткой выжимке самых ярких комментариев под статьёй и в нашей группе во «ВКонтакте».

Надежда Максимова

— В этом городе люди сами себя не уважают. А вы о беременных, пожилых, инвалидах, детях... Вы бы ещё в общественном транспорте попросили место уступить. Мужика бы инфаркт схватил, что его обидели, ущемили в «правах».


Гжелка Молодец

— Я считаю, что автор не прав. На почте всегда очередь. Позаботиться об этом можно заранее. Прийти поздно вечером например. Благо сейчас почта работает до 20:00-21:00. Заказать посылку на дом в конце концов. Беременность — не болезнь. Я понимаю — транспорт, это опасно — беременной стоя ехать, но посидеть в очереди... На мой взгляд, это была просто беременная прихоть.


Анна Бровкина

— Всегда пропускаю. Мне не сложно.

Светлана Узенюк

— Анна, пропускать перед собой? Это не геройский поступок, а неуважение к очереди! Геройский поступок в очереди — поменяйтесь местами, поставив за себя кого-то, коль вы впереди, а сами в хвост вставайте!


Ирина Морозова

— Только беременная поймет беременную, и места чаще всего уступают именно женщины. Беременности и протекают по разному: токсикоз, давление, головокружение, боли в спине и тазу, «тонус» и прочее. А на почте же никто посылку не выдаст мужу, к примеру, и доверенность нельзя оставить (только нотариальную). Автор не прав, в других странах та же ерунда, не пропускает и не уступает там никто, и откуда у людей такое представление о «цивилизованных» странах... Вот там-то как раз равноправие. Просто нужно понимать, что тебе никто ничего не должен, чтобы не было разочарований.

Владимир

— Какими же у нас люди стали злыднями — ужас какой-то...


dkyar

— Как же низко пал народ! Я одного понять не могу, а что так сложно уступить место в очереди? А автобусе? В чем сложность? Вы устали? Я думаю, вы устали от плохой тяжёлой жизни, просто кто так себя ведет, тот очень сильно провалился в жизни… Ну, если хотите, моральный инвалид... Если человек сильный, интеллектуальный, никогда не будет не то что рассуждать — думать на эту тему не будет, безусловно уступит очередь и место в автобусе!

Надо ли уступать место беременной женщине в общественных местах — в очередях, в транспорте?

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      КОММЕНТАРИИ (5)

      Виктория
      7 сен 2019 в 22:02

      Что касаемо места в транспорте согласна, сама мать двоих детей очень тяжело и опасно ездить в толкучке,но в очереди стояла как и все неоднократно,если у человека есть желание уступит, но не обязан!действительно, беременность не болезнь,хоть порой очень тяжелая...

      гость
      7 сен 2019 в 21:31

      женщина в положении права. русское население россии опустилось. нет уважения друг к другу, от того нет и не будет стране и народу счастья.

      Гость
      8 сен 2019 в 00:07

      О чем вы говорите, за всю беременность место в транспорте уступили один раз и то женщина, никому нет до других дела к сожалению, каждая поездка становится целым испытанием, вцепившись в поручни лишь бы не упасть при резком торможении.