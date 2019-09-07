«Это её прихоть»: реакция соцсетей на колонку беременной, которой не уступили место в очереди

Сегодняшняя колонка молодой мамы из Ярославля вызала бурное обсуждение на сайте и в соцсетях. Женщина рассказала, как ей не уступили место в очереди. В комментариях бросились обсуждать — а надо ли это делать? Что это — долг общества, право? А со стороны беременных женщин — не манипуляция ли? Об уважении, правах и благородстве — в краткой выжимке самых ярких комментариев под статьёй и в нашей группе во «ВКонтакте». Надежда Максимова

— В этом городе люди сами себя не уважают. А вы о беременных, пожилых, инвалидах, детях... Вы бы ещё в общественном транспорте попросили место уступить. Мужика бы инфаркт схватил, что его обидели, ущемили в «правах».





Гжелка Молодец

— Я считаю, что автор не прав. На почте всегда очередь. Позаботиться об этом можно заранее. Прийти поздно вечером например. Благо сейчас почта работает до 20:00-21:00. Заказать посылку на дом в конце концов. Беременность — не болезнь. Я понимаю — транспорт, это опасно — беременной стоя ехать, но посидеть в очереди... На мой взгляд, это была просто беременная прихоть.



Анна Бровкина

— Всегда пропускаю. Мне не сложно.

Светлана Узенюк

— Анна, пропускать перед собой? Это не геройский поступок, а неуважение к очереди! Геройский поступок в очереди — поменяйтесь местами, поставив за себя кого-то, коль вы впереди, а сами в хвост вставайте!



Ирина Морозова

— Только беременная поймет беременную, и места чаще всего уступают именно женщины. Беременности и протекают по разному: токсикоз, давление, головокружение, боли в спине и тазу, «тонус» и прочее. А на почте же никто посылку не выдаст мужу, к примеру, и доверенность нельзя оставить (только нотариальную). Автор не прав, в других странах та же ерунда, не пропускает и не уступает там никто, и откуда у людей такое представление о «цивилизованных» странах... Вот там-то как раз равноправие. Просто нужно понимать, что тебе никто ничего не должен, чтобы не было разочарований.



Владимир

— Какими же у нас люди стали злыднями — ужас какой-то...



dkyar

— Как же низко пал народ! Я одного понять не могу, а что так сложно уступить место в очереди? А автобусе? В чем сложность? Вы устали? Я думаю, вы устали от плохой тяжёлой жизни, просто кто так себя ведет, тот очень сильно провалился в жизни… Ну, если хотите, моральный инвалид... Если человек сильный, интеллектуальный, никогда не будет не то что рассуждать — думать на эту тему не будет, безусловно уступит очередь и место в автобусе!

