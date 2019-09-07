«Беременных у нас в городе не уважают»: колонка молодой мамы, попросившей уступить место в очереди

Беременность сама по себе - очень чудесное состояние, даже когда уже немного тяжело. Но вот на что я обратила внимание. Не знаю, то ли дело в городе, то ли в ментальности. Сначала я думала это я такая нефартовая, но порасспрашивав беременных подруг, поняла, что нет, дело не во мне. Я и они столкнулись с тем, что беременных у нас в городе, что называется «не уважают».



Возьмём примерно 5 месяцев из 9, когда уже виден животик. Так вот, за эти 5 месяцев мне три или четыре раза уступили очередь.



Один раз это был мужчина-военный, второй - молодая женщина (я отказалась), третий - мужчина в магазине, но я опять отказалась. И я постоянно ловила взгляды таких, знаете, «советских женщин», которые уводили глаза с видом «я вас не заметила». А был один просто фееричный случай. Прихожу я на почту. Лето. Жара. На почте духота. И, конечно, очередь человек в 10-12. Захожу. Спрашиваю, кто последний. Отвечают. Все сидячие места заняты. Хоть бы кто предложил. А, да, срок у меня уже большой, живот мягко говоря, очевидный. Подхожу к оператору, спрашиваю, могли бы обслужить меня вне очереди (вообще, признаться честно, своей «привилегией» я пользовалась редко, когда действительно нуждалась, чаще отказывалась, так как чувствовала себя хорошо). Здесь я понимала, что в такой духоте не выдержу. На что оператор отвечает: «Это очереди решать». Оборачиваюсь к очереди, все начинают что-то лепетать: мне на работу, я тут долго стою и т. П..

Ии сквозь эти фразы я слышу: «Ну, место-то мы вам уступим!» Именно в такой формулировке. «Ну, спасибо», - с легкой иронией ответила я и села. Дальше народ начинает обсуждать: одни, что вроде как надо пропустить беременную, кто-то - что не надо, одна женщина рассказала анекдот. И вот одна девушка из очереди мне говорит: «Девушка, проходите». Я обрадовалась, не стала отказываться. Подхожу к оператору, отдаю извещение. И тут мне в спину мужской голос: «Вообще-то за это можно в суд подать». Я оборачиваюсь и удивленно спрашиваю: «За что?»

Он:

- Это нарушение прав.

