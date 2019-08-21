«Мы все это едим»: ярославец о первых признаках диабета, которые мы не замечаем

Если сдавать кровь на сахар натощак, то норма от 3,3 до 5,5 миллимоля

Ярославец Максим Диканенко случайно сделал замер сахара в крови и удивился. Хотел было забить на увиденный результат, но всё же занялся своим здоровьем. И на своём примере рассказал, как не пропустить развитие опаснейшего заболевания. Лет так сколько-то назад я случайно произвел замер сахара в крови и был неприятно удивлен. Правда, быстро забыл об этом, оправдывая себя, что всё это фигня, и все так питаются, как я (колбаса, сосиски, медовики, печенье и прочая вредная, но вкусная еда).Тогда я уже практиковал пробежки и гантели, и как-то особо не заморачивался.

Через некоторое время мои знакомые в разговоре сообщили, что у нашего общего товарища отказывают ноги из-за сахарного диабета. Я посочувствовал, задумался и вдруг вспомнил, что данный товарищ был в юности очень спортивный тип, выглядел просто шикарно и был любимцем всех девушек округи, если не сказать более.

Вот и я, ведя вполне терпимый образ жизни, при этом помня об утраченном ранее здоровье, решил хотя бы иногда контролировать состояние сахара в крови. Естественно, не прибегая к разного рода медикаментам или добавкам. Тем более разговор с соседкой по дому, известной ныне в Ярославле эндокринологом, меня в этом только укрепил. Оказалось, что снизить и нормализовать свой сахар вполне возможно, если соблюдать простые правила — активный образ жизни, более или менее правильное питание с резким уменьшением доли мясных и кондитерских суррогатов и нормализация душевного состояния. Так как при постоянной нервотрёпке все остальные действия будут потрачены впустую. В верхнем рубеже несколько лет назад у меня сахар достигал 7,7 ммоль/л. Сейчас вышло в весьма достойную норму 5,1. В начале лета в этом году было 5,5–6.



С проблемой повышенного уровня глюкозы в крови сегодня сталкивается всё больше людей. Высокий сахар в крови отравляет организм, ведет к поражению тканей сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервной системы.

Конечно, когда заболевание принимает хроническую форму, одним изменением рациона от него не избавишься. Но если анализы подтвердили несущественное отклонение от нормы, стоит задуматься над тем, как снизить уровень сахара в крови и удерживать его под контролем. Теперь ты знаешь, как снизить уровень сахара. Естественно, параллельно с занятиями регулярной физкультурой, необходимо отказаться от употребления алкоголя и курения, соблюдать рациональный режим питания, отказаться от ночных застолий.



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