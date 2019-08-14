В Ярославле пациентке с опасной патологией отказали в бесплатной медицинской помощи

В нашей стране ещё существует бесплатная медицина. Но, как оказалось, не для всех. В Ярославле жительнице Брагино отказали в бесплатной госпитализации лишь потому, что больница не обслуживает её район. 27 июня в одной из больниц Московской области 57-летней Елене Колесовой сделали операцию — шунтирование правой ноги. Самое страшное, что после у женщины была клиническая смерть. Операция обошлась семье в 200 тысяч рублей. Один день пребывания в этом центре стоит 10 тысяч.

— Наша семья не имеет больших доходов, и в связи с финансовыми трудностями через пять дней её перевезли с направлением на госпитализацию в многофункциональный стационар для наблюдения хирурга, кардиолога и терапевта по месту жительства, — говорит дочь Елены Ольга Мацюк.



У Елены смертельно опасная патология — некроз. И вторая группа инвалидности. После операции ей необходимы перевязки, капельницы и таблетки. В Ярославле Ольга вызвала на дом участкового врача. Он выписал направление на госпитализацию в клиническую больницу № 9, которая находится по месту жительства. Но там женщина услышала отказ: по телефону ей сказали, что в отделении идёт ремонт.

— Нас послали в другое отделение этой же больницы, но, как позже выяснилось, в этой больнице даже нет специалиста, который лечит пациентов с диагнозом «некроз», — рассказывает Ольга.

Дальше начались телефонные обзвоны. Ольгу и её маму направили в поликлинику № 3. Оттуда женщин направили на консультацию в клиническую больницу № 10, так как в поликлинике не специализируются на сосудистой хирургии. В больнице сосудистое отделение есть, но с пациентами, у которых некроз, местные врачи не работают.

— Там нас встретил хирург. Но он не стал нас принимать, а позвонил врачу из больницы № 7 на Резинотехнике, чтобы нас приняли там (официально в Ярославле больше нет городской больницы № 7. Её объединили с 3-й. Теперь это учреждение, к которому прикреплено около 100 тысяч жителей Заволжского района. — Прим. ред.). Всё было на словах. Я не смогла настоять в такой ситуации, чтобы мне выписали направление или отказ в госпитализации. Мне главное было — решить проблему.



Без направления и отказа в госпитализации Ольга вместе с мамой поехала в отделение гнойной хирургии 3-й больницы (в бывшую больницу № 7). — В больнице сказали, что обслуживают только другие районы, и Дзержинский в данный список не входит. Согласились на госпитализацию только на платной основе — за 27 тысяч рублей, которые были мною выплачены. Срок платной госпитализации закончился 23 июля. Больше денег у меня нет, — говорит Ольга.

У Ольги и её мамы попросту не было выбора. Маме срочно требовалось госпитализация, поэтому Ольга сразу же согласилась на платное лечение, так как во всём городе лишь в больнице на Резинотехнике в отделении гнойной хирургии им предложили помощь.

10 дней Елене делали перевязки и ставили капельницы, а потом выписали. Претензий к лечению у женщины не было. С тех пор она лечится дома сама. Через боль в ногах Елена начала ходить. Но ненадолго. 13 августа женщина пожаловалась на боль в ноге. На следующий день Ольга повезла маму в приёмный покой поликлиники № 3 9-й больницы. Можно ли спасти ногу или её придётся ампутировать — пока не известно.



Возникает вопрос — почему женщину, у которой на руках есть полис обязательного медицинского страхования, согласились лечить только платно? Почему ей отказали в госпитализации в больнице № 9 по месту жительства, где врачи принимают больных с диагнозами «некроз»?



Вот что ответил главврач клинической больницы № 3 Владимир Баунов: — Отделение гнойной хирургии больницы № 3 (бывшая больница № 7. — Прим. ред.) бесплатно обслуживает часть Кировского и полностью Заволжский районы. Остальных жителей мы имеем право не принимать. Пациентку взяли на лечение на добровольных началах, хотя она как жительница Дзержинского района прикреплена к больнице № 9. Поэтому ей совершенно справедливо предоставили право лечиться на возмездной основе, с чем она добровольно согласилась. Хирургическое отделение больницы № 3 не является центром гнойной хирургии. Это обычное отделение. И пациентке пошли навстречу.

Получается, Елене Колесовой не повезло, что она живёт в Брагино? «По документам, не обращалась» Владимира Баунова поддерживает и главврач больницы № 9 в Брагино, где изначально должна была лечиться Елена. Женщина добровольно легла в больницу на Резинотехнике и точно так же согласилась оплатить лечение, считает главврач Станислав Белокуров. Заявления, что в больнице не нашли специалиста, Белокуров также не получал.

— Официального обращения в приёмный покой нет. Отказов в госпитализации тоже не было. По документам, она в клиническую больницу № 9 не обращалась. Дело в том, что сейчас заведующий в отпуске до сентября. Как только врачи выйдут на работу, я жду от них объяснительную, почему пациентка не оформлена в журнале отказов, — сказал главный врач больницы № 9 Станислав Белокуров. Белокуров дал совет ярославцам, как не попасть в подобную ситуацию: Пациент всегда должен обращаться в больницу по месту жительства. В приёмном покое пациента должны осмотреть и после дать на руки медицинский документ, что врач провёл осмотр. Если пациент получил документ с отказом в госпитализации, можно обратиться с ним в прокуратуру, чтобы понять — является ли отказ обоснованным или нет. В Ярославле оптимизация больниц проходила со скандалами. У стен 7-й больницы на Резинотехнике даже устраивали митинг. Люди бунтовали против оптимизации, не веря обещаниям власти о том, что при объединении сократят только управленческий аппарат. Но решение об оптимизации больниц было принято ещё в 2014 году в рамках соглашения между правительством Ярославской области и Министерством здравоохранения.