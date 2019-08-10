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Похудеть на 72 кг
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Худеющая на 72 килограмма ярославна раскрыла секрет, как терять вес, даже когда хочется всё бросить

Анастасия Разова продолжает упорно идти к своей цели

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Результат налицо!

Фото: martijka / Instagram

Ярославна, которая уже больше года борется с лишним весом, рассказала, как ей удаётся терять ненавистные килограммы даже в те моменты, когда хочется всё бросить. Оказалось, всё не так сложно.

— Я слушаю своё тело. Если устаю — отдыхаю пару дней. А потом вновь в бой. Вообще, когда всё в кайф, то и не устаешь, — поделилась секретами Анастасия Разова.

— Очень изменилась. Продолжай в том же духе! — пишут Анастасии восхищённые фолловеры.

Напомним, что Анастасия взялась за себя в тот момент, когда её вес был почти 143 килограмма.

Девушка прошла обследование у доктора, стала ходить в бассейн, заниматься с тренером и полностью изменила своё питание.

Делится она своими достижениями не только с подписчиками. На нашем сайте мы завели её дневник похудения.

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