Худеющая на 72 килограмма ярославна раскрыла секрет, как терять вес, даже когда хочется всё бросить

Ярославна, которая уже больше года борется с лишним весом, рассказала, как ей удаётся терять ненавистные килограммы даже в те моменты, когда хочется всё бросить. Оказалось, всё не так сложно.



— Я слушаю своё тело. Если устаю — отдыхаю пару дней. А потом вновь в бой. Вообще, когда всё в кайф, то и не устаешь, — поделилась секретами Анастасия Разова.



— Очень изменилась. Продолжай в том же духе! — пишут Анастасии восхищённые фолловеры.



Напомним, что Анастасия взялась за себя в тот момент, когда её вес был почти 143 килограмма.

