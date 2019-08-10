«Хорошо, что вы появились»: доктор из Ярославля рассказала, почему бросила всё и уехала в глубинку

33-летняя Анна Румянцева — психиатр-нарколог. Почти год назад она решилась на кардинальные перемены: переехала из Ярославля в посёлок Пречистое по программе «Земский доктор». В Ярославле Анна работала в наркологической больнице. Казалось бы, у врача, который работает в таком месте, гораздо больше перспектив, чем у тех, кто работает в районных больницах. Но когда главврач наркологической больницы сказал Анне, что есть вакансия в Пречистом, она, практически не раздумывая, согласилась. Почему Анна переехала из большого города в маленький посёлок, какие условия ей предложили и не пожалела ли она о своём выборе, читайте в нашем материале.

Программа «Земский доктор» начала работать в 2011 году. По этой программе каждому врачу, переехавшему в глубинку, предоставляется от государства миллион. Врач должен отработать в сельской местности минимум пять лет. Цель программы — привлечение квалифицированных специалистов в маленькие районные больницы. — Анна Николаевна, что больше всего повлияло на ваше решение переехать? — В наркологической больнице я работала в стационаре. У всех моих пациентов был практически один и тот же диагноз. То есть, если бы я оставалась там дольше, то никакого профессионального роста у меня бы и не было. Я стала бы специалистом очень узкой специальности. Здесь я работаю с пациентами со всем спектром заболеваний, начиная от психиатрии и невралгии, заканчивая тяжёлыми заболеваниями, требующими постоянного внимания. Считаю, что в будущем для карьерного роста такая практика очень полезна. — Миллион — не такая большая сумма по сегодняшним меркам. Если разделить эти деньги на пять лет, получается около 16 тысяч в месяц. Вы не думали, что могли бы получать больше, живя и работая в городе?

— Для меня зарплата — это не первое, на что я ориентируюсь. Для меня важно расти как врачу. Да, в Ярославле за те же деньги у меня была бы более спокойная жизнь, но я человек амбициозный и лёгкими путями не иду. — Вы говорите про амбициозность. Но, как правило, люди с амбициями уезжают в большие города, а не в деревни. Вы же выбрали Пречистое. — В моей жизни сложилось так, что я долго сидела в декрете. До этого опыт работы тоже был небольшой. Хорошо, приеду я в Москву, а у них там три медакадемии и приезжают специалисты со всей страны. Кто меня сразу возьмёт в престижную клинику? Генералами сразу никто не становится. Надо начинать с малого и набираться опыта в простых и тяжёлых условиях. Этого ничем не заменишь.

Пречистенская центральная больница Фото: Александра Савельева

— После работы здесь вы можете рассчитывать на то, чтобы работать в престижной клинике? — Конечно, ведь дело не в величине города или посёлка. Тем более я веду не только Первомайский, но и Пошехонский район, а также Багряниковскую школу-интернат для детей с особенностями развития. Поэтому здесь опыт очень большой и разносторонний.

— Вы почувствовали себя здесь нужным человеком? — Да, тем более моя специальность достаточно дефицитная. Многие пациенты мне говорят: «Как хорошо, что вы у нас появились». До этого был приезжий психиатр. Он особо не хотел вникать в их проблемы. Стационарный доктор — это совсем другое. — Как ваша семья отнеслась к такому решению? — Меня все поддержали. Семья переехала вместе со мной. Дети здесь ходят в детский сад. — И как им по сравнению с Ярославлем? — Разницы в каких-то бытовых вещах, в магазинах, в покупке необходимых вещей, нет. Садики, например, выигрывают по сравнению с Ярославлем отношением самих воспитателей. Я вижу по своему старшему ребёнку, как он вырос в плане общения и культуры. Когда я забираю его последним, воспитатель никогда не спихивает его на мультики, всегда чем-то занимается, лепкой или рисованием. — Есть ли вообще какие-то минусы, связанные с переездом? — Ярославль достаточно большой город, и там никому до тебя нет дела, никто про тебя ничего не знает. А здесь про всех всё знают. Может быть, это не минус. Немного непривычно.

В Первомайском районе по программе «Земский доктор» работает четыре человека: анестезиолог, терапевт, психиатр-нарколог и врач в амбулатории в селе Семёновском. Недавно из Пречистенской больницы уехал хирург, который также работал здесь по программе. В этом году в Кукобой приезжает ещё один врач. Двум докторам удалось предоставить бесплатное жильё. Анна Румянцева живёт на съёмной квартире. Ей как участнику программы компенсируют часть стоимости съёма жилья и коммунальных услуг. — Были какие-то необычные, курьёзные случаи, связанные с работой в Пречистом? — Курьёзов пока не было. Но, например, есть такой пациент: он всю жизнь страдает алкоголизмом. Сейчас попал к нам, ухаживать за ним некому. Дома у него всё, что можно, отключено за неуплату. Здесь вечно мы его держать не можем. И нужно решать с ним вопрос не только лечебный, но и человеческий. Даже глава района сюда приезжал, чтобы заниматься этим вопросом. В Ярославле таким образом никто бы не стал заниматься с пациентом. Жильё есть, дееспособен, вылечили, а дальше пусть как хочет. Здесь отношение к людям другое.

Отношение к пациентам здесь совсем другое Фото: Александра Савельева

— Алкоголиков в посёлке много? — Достаточно. Но если сравнивать с Ярославлем, то меньше. — Так в Ярославле и численность в несколько раз больше. — Но там и пьют потяжелее. Я работала в отделении алкогольных психозов. Оно никогда не пустовало, часто вообще было переполнено. Здесь это есть, но скорее, исключение. — Алкоголизм лечится? — При желании пациента — да. Но это очень долгосрочное предприятие. Я здесь недавно, но уже сейчас у меня есть пациенты, которые не пьют по полгода. Я считаю, это маленькая, но победа. — Кто к вам ещё приходит на приёмы? — Например, те, кому нужен допуск на оружие или справка для водительских прав. Здесь вся ответственность лежит на мне. Нужно чётко видеть и понимать, может тот или иной человек иметь оружие. — Рука не дрожит, выписывая такие справки? — У меня чутьё, которое меня ещё не подводило. Был такой случай. Ко мне направили пациента. Он приходит вместе с мамой. Приходит трезвым. Но я-то вижу, что он пьющий. Они вместе с мамой уверяют, что он больше банки пива в неделю не пьёт. Я покивала головой, но всё равно сделала по-своему. Мама его на меня кричала: «Что вы за доктор такой? Как вам не стыдно сына моего так оскорблять?». В общем, история закончилась тем, что в этот же вечер он попал к нам с белой горячкой.