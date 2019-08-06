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Здоровье

Уже опасно для жизни: поликлиника № 1 переедет из разрушающегося здания

Ярославцы давно жалуются на ужасающие условия в медучреждении

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В здании просто опасно находиться

В здании просто опасно находиться

Фото: правительство Ярославской области

Поликлиника № 1, которая сейчас находится на улице Собинова, переедет в другое помещение.

Место нашли в здании на проспекте Октября, там сейчас идет ремонт. 

Ситуация с поликлиникой в старом здании дошла до того, что пациентам и врачам стало просто опасно находиться в ней.

— Поликлиника находится в здании усадьбы Пастухова, которая является памятником архитектуры. Дому более 100 лет, он чрезвычайно изношен и требует капитального ремонта, — рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации региона Наталья Кравчук. — Для безопасности врачей и пациентов руководство учреждения вынуждено было закрыть лестницу и два входа. Оказывать качественные медицинские услуги в таких условиях невозможно, поэтому было принято решение о переводе всех служб поликлиники в другое здание.

Некоторые переходы вообще пришлось перекрыть

Некоторые переходы вообще пришлось перекрыть

После переезда поликлиники номера участков и лечащие врачи останутся прежними.

— Площадь поликлиники на улице Собинова — 1800 квадратных метров, а на проспекте Октября на 500 квадратных метров больше, — сказал директор центральной городской больницы Сергей Луганский. — В новом помещении поликлиники мы также сможем увеличить спектр узких специалистов. На Собинова нет онколога, он будет принимать на проспекте Октября. Дерматолог будет работать не в одну, а в две смены. Кроме того, на проспекте Октября пациенты смогут пользоваться услугами маммографического кабинета.

Поликлиника находится в старинном здании. Слишком старинном

Поликлиника находится в старинном здании. Слишком старинном

На ситуацию в поликлинике ярославцы жаловались не раз — выкладывали фото, где видно, что условия просто ужасающие.

Напомним, недавно были объединены четыре лечебных учреждения в центре Ярославля: одной больницей стали Центральная горбольница на проспекте Октября, поликлиника № 2 на улице Угличской, поликлиника на улице Собинова и уже бывшая больница № 5 на улице Терешковой. Оптимизации подверглось большинство больниц в Ярославле. Глава департамента здравоохранения сообщил, что это только начало.

Здесь полечат, здесь и покалечат

Здесь полечат, здесь и покалечат

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КОММЕНТАРИИ (4)

Аноним
6 авг 2019 в 21:43

А почему умалчивается кто довел здание до такого состояния? Почему своевременно ремонты не проводились?

Гость
6 авг 2019 в 21:35

Мало им, уролам, ДКБ 1...
ВСех решили переселить... когда они подавятся куском???

Гость
6 авг 2019 в 21:28

А польза в этих перемещениях одна;..- всех пациентов надо ориентировать на платные Медцентры !!