Уже опасно для жизни: поликлиника № 1 переедет из разрушающегося здания

Поликлиника № 1, которая сейчас находится на улице Собинова, переедет в другое помещение.



Место нашли в здании на проспекте Октября, там сейчас идет ремонт.

Ситуация с поликлиникой в старом здании дошла до того, что пациентам и врачам стало просто опасно находиться в ней.

— Поликлиника находится в здании усадьбы Пастухова, которая является памятником архитектуры. Дому более 100 лет, он чрезвычайно изношен и требует капитального ремонта, — рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации региона Наталья Кравчук. — Для безопасности врачей и пациентов руководство учреждения вынуждено было закрыть лестницу и два входа. Оказывать качественные медицинские услуги в таких условиях невозможно, поэтому было принято решение о переводе всех служб поликлиники в другое здание.