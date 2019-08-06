Медведев потребовал наказать чиновников, срывающих сроки по программе «Здравоохранение»

Медведев посмотрел на исполнение нацпроекта в Ярославской области, и ему не понравилось
Фото: Ggovernment.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве сроков реализации национальных проектов. Обратил внимание на то, что в нескольких регионах не дали участки под строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Список тех, кто проваливает нацпроект «Здравоохранение» (мы в нём есть):
- Бурятия;
- Дагестан;
- Краснодарск;
- Красноярск;
- Пермский край;
- Приморский край;
- Владимирская область;
- Воронежская область;
- Ленинградская область;
- Магаданская область;
- Московская область;
- Мурманская область;
- Нижегородская область;
- Омская область;
- Самарская область;
- Саратовская область;
- Сахалинская область;
- Томская область;
- Тульская область;
- Ярославская область.
О таких фельдешрско-акушерских пунктах Медведев говорил главам регионов еще в феврале — когда собрали их в Сочи обсудить нацпроекты. И тогда глава Ярославской области отчитывался, что у нас всё идёт по плану — говорил, что в регионе уже создано несколько модульных ФАПов. В плане на 2019 год — строительство такого объекта в поселке Белкино Ярославского района.
Однако область всё равно попала в список для наказания. От глав регионов Медведев потребовал отчёта до 10 августа. Также потребовал разобраться, почему так затянули с ФАПами.
— Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) данных субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по ускорению предоставления указанных земельных участков и о принятых мерах доложить в Минздрав России, — сказано на сайте Правительства РФ.
Заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев ответил на претензии так:
— В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Ярославской области в этом году будет построено четыре модульных ФАП: в деревне Белкино, Некоузском районе, деревне Кузьмино, селе Покров. Земельные участки под установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Ярославской области определены и предоставлены медицинским организациям. В Белкино ФАП уже практически готов, а в трех других населенных пунктах появятся к ноябрю этого года. Отставания в сроках у нас нет, идем четко по графику.
Фельдшерско-акушерские пункты были задуманы для того, чтобы сделать медицину в отдаленных районах более доступной. Потому что сейчас эта проблема стоит остро — люди просто застревают в грязи по дороге в больницу.