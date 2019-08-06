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Здоровье

Медведев потребовал наказать чиновников, срывающих сроки по программе «Здравоохранение»

В список регионов, к которым есть претензии, попала Ярославская область

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Медведев посмотрел на исполнение нацпроекта в Ярославской области, и ему не понравилось

Медведев посмотрел на исполнение нацпроекта в Ярославской области, и ему не понравилось

Фото: Ggovernment.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве сроков реализации национальных проектов. Обратил внимание на то, что в нескольких регионах не дали участки под строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Список тех, кто проваливает нацпроект «Здравоохранение» (мы в нём есть):

  • Бурятия;
  • Дагестан;
  • Краснодарск;
  • Красноярск;
  • Пермский край;
  • Приморский край;
  • Владимирская область;
  • Воронежская область;
  • Ленинградская область;
  • Магаданская область;
  • Московская область;
  • Мурманская область;
  • Нижегородская область;
  • Омская область;
  • Самарская область;
  • Саратовская область;
  • Сахалинская область;
  • Томская область;
  • Тульская область;
  • Ярославская область.

О таких фельдешрско-акушерских пунктах Медведев говорил главам регионов еще в феврале — когда собрали их в Сочи обсудить нацпроекты. И тогда глава Ярославской области отчитывался, что у нас всё идёт по плану — говорил, что в регионе уже создано несколько модульных ФАПов. В плане на 2019 год — строительство такого объекта в поселке Белкино Ярославского района.

Однако область всё равно попала в список для наказания. От глав регионов Медведев потребовал отчёта до 10 августа. Также потребовал разобраться, почему так затянули с ФАПами.

— Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) данных субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по ускорению предоставления указанных земельных участков и о принятых мерах доложить в Минздрав России, — сказано на сайте Правительства РФ.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев ответил на претензии так:

— В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Ярославской области в этом году будет построено четыре модульных ФАП: в деревне Белкино, Некоузском районе, деревне Кузьмино, селе Покров. Земельные участки под установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Ярославской области определены и предоставлены медицинским организациям. В Белкино ФАП уже практически готов, а в трех других населенных пунктах появятся к ноябрю этого года. Отставания в сроках у нас нет, идем четко по графику.

Фельдшерско-акушерские пункты были задуманы для того, чтобы сделать медицину в отдаленных районах более доступной. Потому что сейчас эта проблема стоит остро — люди просто застревают в грязи по дороге в больницу.

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здоровьеФАПМедведев

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КОММЕНТАРИИ (5)

6 авг 2019 в 15:23

Потребовал он... Ха-ха-ха! Спроси, куды подевались 1,8 млрд руб на цветы. У него, наверное провалы в памяти, поэтому опасаться главам региона нечего. Все равно не вспомнит.

Гость
6 авг 2019 в 15:05

..Поручил привлечь к ответственности..Кому поручил,..Кого привлечь !??? Всё это радужные мыльные пузыри для любования на народе .

6 авг 2019 в 14:45

Медведев потребовал наказать чиновников, срывающих сроки по программе «ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ»