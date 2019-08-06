Медведев потребовал наказать чиновников, срывающих сроки по программе «Здравоохранение»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве сроков реализации национальных проектов. Обратил внимание на то, что в нескольких регионах не дали участки под строительство фельдшерско-акушерских пунктов.



Список тех, кто проваливает нацпроект «Здравоохранение» (мы в нём есть):



Бурятия;



Дагестан;



Краснодарск;



Красноярск;



Пермский край;



Приморский край;



Владимирская область;



Воронежская область;



Ленинградская область;



Магаданская область;



Московская область;



Мурманская область;



Нижегородская область;



Омская область;



Самарская область;



Саратовская область;



Сахалинская область;



Томская область;



Тульская область;



Ярославская область.

О таких фельдешрско-акушерских пунктах Медведев говорил главам регионов еще в феврале — когда собрали их в Сочи обсудить нацпроекты. И тогда глава Ярославской области отчитывался, что у нас всё идёт по плану — говорил, что в регионе уже создано несколько модульных ФАПов. В плане на 2019 год — строительство такого объекта в поселке Белкино Ярославского района.

