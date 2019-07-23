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Здоровье

Власти рассказали, почему больному эпилепсией отказали в жизненно важных лекарствах

Ярославец обратился в прокуратуру и суд

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Без препаратов мужчина почувствовал себя хуже

Фото: Александра Савельева

В департаменте здравоохранения рассказали, почему ярославцу, больному эпилепсией, отказали в бесплатных лекарствах.

Оказалось, что на очередном осмотре лечащий врач назначил пациенту не те препараты, которые мужчина принимал в течение долгого времени, а аналоги. Но пациент с этим не согласился. Он захотел принимать прежние. Но для того, чтобы бесплатно выписывали те или иные лекарства, на комиссию необходимо предоставить документы, которые подтверждают непереносимость других препаратов. То есть, иными словами, пациент должен был доказать, что аналоговые лекарства, назначенные врачом, ему не подходят.

— Пациент на комиссию соответствующие документы не принёс. Кроме того, отсутствовал и документ, подтверждающий значимость по жизненным показаниям препаратов, которые пациент принимал ранее. В связи с этим комиссия, руководствуясь приказом Росздравнадзора, отказала ему в индивидуальной закупке препарата, который он требовал, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Больной с февраля этого года оказался без лекарств. У него участились приступы и пропала речь. Мужчина обратился в прокуратуру и суд. Суд встал на сторону пациента и обязал департамент здравоохранения выдать больному лекарства.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
23 июл 2019 в 17:13

Что и требовалось доказать - на нас по-прежнему ставят эксперименты, либо врачи не в состоянии оценить сами оценить эффективность назначаемых лекарств, либо врачи по-прежнему куплены фарм.промышленностью -ничто из этого не лучше

Russian patriot
23 июл 2019 в 16:22

"То есть, иными словами, пациент должен был доказать, что аналоговые лекарства, назначенные врачом, ему не подходят". То есть, иными словами, если ты годами принимал одно лекарство, но благодаря импортозамещению тебя вынуждают принимать русский аналог, ты должен сначала его попробовать. Если не умрешь, а получишь ВСЕГО ЛИШЬ осложнения, ты должен доказать это (видимо провести лабораторные исследования). И тогда возможно комиссия в потных рубашках с барского плеча закажет тебе то лекарство, которое тебе положено по закону. Великая страна!