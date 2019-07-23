Власти рассказали, почему больному эпилепсией отказали в жизненно важных лекарствах

Оказалось, что на очередном осмотре лечащий врач назначил пациенту не те препараты, которые мужчина принимал в течение долгого времени, а аналоги. Но пациент с этим не согласился. Он захотел принимать прежние. Но для того, чтобы бесплатно выписывали те или иные лекарства, на комиссию необходимо предоставить документы, которые подтверждают непереносимость других препаратов. То есть, иными словами, пациент должен был доказать, что аналоговые лекарства, назначенные врачом, ему не подходят.

— Пациент на комиссию соответствующие документы не принёс. Кроме того, отсутствовал и документ, подтверждающий значимость по жизненным показаниям препаратов, которые пациент принимал ранее. В связи с этим комиссия, руководствуясь приказом Росздравнадзора, отказала ему в индивидуальной закупке препарата, который он требовал, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Больной с февраля этого года оказался без лекарств. У него участились приступы и пропала речь. Мужчина обратился в прокуратуру и суд. Суд встал на сторону пациента и обязал департамент здравоохранения выдать больному лекарства.