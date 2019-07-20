«Это жесть»: в Ярославле родители показали ужасы в детской больнице. Реакция медиков

По стенам ползет ржавчина
Фото: «Подслушано в Ярославле»
Сегодня в соцсетях появились жуткие фото из областной детской больницы. Снимки выложили в группу «Подслушано в Ярославле».
— ОДКБ, неврологическое отделение. У нас ни наводнений, ни бомбежек, — пишут в паблике.
В комментариях — возмущение. Как возможно лечить детей в таких условиях?
— Страх божий! Это жесть! — пишут люди.
Мы связались с больницей, чтобы выяснить, почему стены и полы в таком плачевном состоянии.
Родителей успокоили — детей в этих стенах не держат.
— Фотографии, размещённые в сети ВКонтакте, не имеют никакого отношения к неврологическому отделению. В настоящее время там проходит капитальный ремонт. Данные фотографии - из ЛОР-отделения, ремонт помещений которого был проведён в 2014 году. В августе 2019 года запланирован капитальный ремонт крыши. Косметический ремонт в местах протечек будет выполнен в сентябре текущего года, — уточнили в детской областной клинической больнице.
На условия в больницах жалуются не только родители. Бывает, что не выдерживают и сами врачи.