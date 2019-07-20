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Здоровье
Проблема

«Это жесть»: в Ярославле родители показали ужасы в детской больнице. Реакция медиков

Люди сфотографировали ржавые разводы, обвалившуюся плитку и дырявый линолеум

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По стенам ползет ржавчина

Фото: «Подслушано в Ярославле»

Сегодня в соцсетях появились жуткие фото из областной детской больницы. Снимки выложили в группу «Подслушано в Ярославле».

— ОДКБ, неврологическое отделение. У нас ни наводнений, ни бомбежек, — пишут в паблике. 

В комментариях — возмущение. Как возможно лечить детей в таких условиях?
— Страх божий! Это жесть! — пишут люди.

Мы связались с больницей, чтобы выяснить, почему стены и полы в таком плачевном состоянии.

Линолеум истерся до дыр

Линолеум истерся до дыр

Родителей успокоили — детей в этих стенах не держат.

— Фотографии, размещённые в сети ВКонтакте, не имеют никакого отношения к неврологическому отделению. В настоящее время там проходит капитальный ремонт. Данные фотографии - из ЛОР-отделения, ремонт помещений которого был проведён в 2014 году. В августе 2019 года запланирован капитальный ремонт крыши. Косметический ремонт в местах протечек будет выполнен в сентябре текущего года, — уточнили в детской областной клинической больнице.

На условия в больницах жалуются не только родители. Бывает, что не выдерживают и сами врачи.

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КОММЕНТАРИИ (1)

плешивый
20 июл 2019 в 12:33

ну и устроить там офис министра здравоохранения рф, будет справедливо.