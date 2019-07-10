Врач из Ярославля получил 1,4 миллиона рублей от зарубежной фармкомпании

Эндоскопист Областной клинической онкологической больницы Дмитрий Завьялов попал в рейтинг врачей, получивших наибольшее вознаграждение от зарубежных фармкомпаний в 2018 году. Он оказался на 13-м месте и получил 1 миллион 416 тысяч рублей от компании Ipsen. Исследование провёл РБК.



— Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не разрешает медицинским работникам принимать денежные средства от фармкомпаний и их представителей. Но под этот запрет не попадают гонорары за проведение клинических исследований и испытаний и вознаграждения за педагогическую и научную деятельность, — сообщает издание РБК.

