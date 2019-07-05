Больше мэра, но меньше губернатора: рассказываем о зарплатах главных врачей в Ярославле

Главные врачи редко зарабатывают меньше 100 тысяч рублей

Главные врачи крупнейших больниц Ярославской области зарабатывают не меньше, чем мэр Ярославля. Департамент здравоохранения опубликовал данные со среднемесячными зарплатами врачей и их заместителей за 2018 год. Областная больница Главный врач Александр Корнилов получал в среднем 194 808 рублей. Директор больницы Василий Тубашов — 198 790 рублей. У главного врача восемь заместителей с зарплатами от 101 682 тысяч рублей до 131 115 рублей. Областной перинатальный центр Директор Сергей Кирдянов зарабатывал в среднем по 192 973 рублей в месяц. А главный врач центра по 115 540 рублей. Заместители главного врача получают от 60 до 80 тысяч рублей.

Областная детская клиническая больница Главный врач больницы Марина Писарева получала зарплату в 203 169 рублей в месяц в среднем. Её заместители имеют зарплаты от 40 до 73 тысяч рублей. Областная клиническая туберкулёзная больница Директор больницы Анна Виноградова зарабатывала по 158 220 рублей в месяц в среднем. Заместители главного врача от 95 до 122 тысяч рублей. Областная наркологическая больница Главный врач Александр Волков за прошлый год имел зарплату в 144 369 рублей в месяц в среднем. Его заместители получают от 72 до 122 тысяч рублей. Областная онкологическая больница Главный врач медучреждения Павел Нестеров получал по 162 291 рублей в месяц. Его заместители от 58 до 131 тысячи рублей. Бюро судебно-медицинской экспертизы

Начальник бюро Николай Малахов зарабатывал по 127 988 рублей в месяц, его заместители — от 72 до 122 тысяч рублей. Областная станция переливания крови Исполняющий обязанности директора станции в прошлом году получал по 101 773 рублей, главный врач по 85 200, заместитель — 48 576 рублей.