5 июля пятница
СЕЙЧАС +18°С
usd 63.40
eur 71.54
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
usd 63.40
eur 71.54

Все новости

Все новости
Здоровье
Обзор

Больше мэра, но меньше губернатора: рассказываем о зарплатах главных врачей в Ярославле

Ежемесячные доходы докторов в некоторых больницах особо внушительны

Поделиться

2 478
4 Обсудить

Главные врачи редко зарабатывают меньше 100 тысяч рублей 

Фото: Александра Савельева 

Главные врачи крупнейших больниц Ярославской области зарабатывают не меньше, чем мэр Ярославля. Департамент здравоохранения опубликовал данные со среднемесячными зарплатами врачей и их заместителей за 2018 год. 

Областная больница

Главный врач Александр Корнилов получал в среднем 194 808 рублей. Директор больницы Василий Тубашов — 198 790 рублей. У главного врача восемь заместителей с зарплатами от 101 682 тысяч рублей до 131 115 рублей. 

Областной перинатальный центр

Директор Сергей Кирдянов зарабатывал в среднем по 192 973 рублей в месяц. А главный врач центра по 115 540 рублей. Заместители главного врача получают от 60 до 80 тысяч рублей. 

Областная детская клиническая больница

Главный врач больницы Марина Писарева получала зарплату в 203 169 рублей в месяц в среднем. Её заместители имеют зарплаты от 40 до 73 тысяч рублей. 

Областная клиническая туберкулёзная больница

Директор больницы Анна Виноградова зарабатывала по 158 220 рублей в месяц в среднем. Заместители главного врача от 95 до 122 тысяч рублей. 

Областная наркологическая больница

Главный врач Александр Волков за прошлый год имел зарплату в 144 369 рублей в месяц в среднем. Его заместители получают от 72 до 122 тысяч рублей.

Областная онкологическая больница

Главный врач медучреждения Павел Нестеров получал по 162 291 рублей в месяц. Его заместители от 58 до 131 тысячи рублей. 

Бюро судебно-медицинской экспертизы

Начальник бюро Николай Малахов зарабатывал по 127 988 рублей в месяц, его заместители — от 72 до 122 тысяч рублей. 

Областная станция переливания крови

Исполняющий обязанности директора станции в прошлом году получал по 101 773 рублей, главный врач по 85 200, заместитель — 48 576 рублей. 

Территориальный центр медицины катастроф

Директор центра имел зарплату в 134 626 рублей. Трое заместителей от 53 до 79 тысяч рублей. 

Больница имени Соловьёва

Директор больницы Наталья Даниленко имела зарплату в 204 669 рублей, главный врач получал по 149 168 рублей. Заместители главного врача получают от 73 до 162 тысяч рублей. 

Кстати, директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев за прошлый год заработал в среднем по 150 тысяч рублей в месяц. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

зарплата врачей

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

пессимист
5 июл 2019 в 14:44

Несправедливо и даже очень несправедливо, но законно и ненаказуемо, и из этого совершенно не следует, что больницы надо сливать, а врачей увольнять.Поднять волну негодования, сыграть на низменных чувствах населения, а в конечном итоге сократить бесплатную мед помощь, до ее полной недоступности-это послушные и исполнительные чиновники, определенно совершенно безнравственные, исполнят с радостью и блеском, верные сыны власти и отечества, ни страха ни упрека. Как их только земля носит.

врачь
5 июл 2019 в 14:25

средняя по яр зарплата 41000 отчётность строгая а у сиделок 8 тысяч,поэтому выравнивают потом и кровью,ударяя по своему карману нещядя.

123
5 июл 2019 в 14:19

то что чиновники те что у кормушек в рф живут на зарплату это сказки как и рейтинг солцеликого.