В Ярославле закрыли на ремонт крупное хирургическое отделение больницы: куда денут пациентов

— На ремонт закрыто только 2/3 отделения, — сообщил главный врач больницы № 9 Станислав Белокуров. — Кроме того, в больнице есть ещё два хирургических отделения. Неслучайно ремонт запланировали на лето, когда поток пациентов операций меньше. Так-то всех пациентов на экстренные и плановые операции мы принимаем, никого без медицинской помощи не оставили.

В Ярославской городской больнице № 9 закрыли почти всё первое хирургическое отделение, которое принимает на операции жителей Дзержинского, Ленинского и Заволжского районов, начался ремонт. Отделение закрыли на 50 дней — до середины августа.

В прошлом году в больнице № 9 уже отремонтировали второе хирургическое отделение. А в следующем году запланирован новый этап — ремонт урологического и кардиологического отделений.



— Радует, что ремонт происходит планово, — добавил Станислав Белокуров. — То есть больше нет никаких экстренных латаний дыр, а делается качественный капитальный ремонт. Корпус больницы, где сейчас идет работы, был построен в 1968 году, и за 50 лет там ни разу не делали капремонт. Невозможно, конечно, исходя из планировки здания сделать в каждой палате санузел, тем не менее они появляются, и всё остальное приводится в нормальный вид: в палатах становится меньше коек, светлые коридоры, удобные душевые...



Чиновники департамента здравоохранения заявили, что на ремонт ушло почти 5 миллионов рублей. И даже говорят, что на этом не остановятся, ведь им из областного бюджета обещали ещё 100 миллионов на эти цели. Сейчас они собирают заявки от лечебных учреждений. Планируется отремонтировать корпуса в ряде центральных районных больниц — Тутаевской и Переславской, а также в Ярославле в областной больнице, больнице имени Соловьёва, больнице имени Семашко и клинической больнице № 8.

