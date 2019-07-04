«Пахнуть будет всегда»: ярославцы массово пожаловались на вонь с крупного предприятия

В Ярославле проверили очистные сооружения предприятия «Лакокраска», от которого по окрестностям расползается вонь.

— К нам в департамент поступали жалобы о запахе, в основном от людей, кто снимает в промзоне помещения, — рассказала пресс-секретарь областного департамента охраны окружающей среды Татьяна Суслова. — Надо понимать, что этот запах будет в любом случае. Это специфика производства.

Однако проверку очистным сооружениям всё же устроили, выяснив, что запах действительно не должен быть таким сильным.