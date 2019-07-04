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«Пахнуть будет всегда»: ярославцы массово пожаловались на вонь с крупного предприятия

Что показала проверка

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Очистные сооружения работают на предприятии с нарушениями 

Фото: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 

В Ярославле проверили очистные сооружения предприятия «Лакокраска», от которого по окрестностям расползается вонь. 

— К нам в департамент поступали жалобы о запахе, в основном от людей, кто снимает в промзоне помещения, — рассказала пресс-секретарь областного департамента охраны окружающей среды Татьяна Суслова. — Надо понимать, что этот запах будет в любом случае. Это специфика производства. 

Однако проверку очистным сооружениям всё же устроили, выяснив, что запах действительно не должен быть таким сильным. 

— Предприятием не были разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, которые необходимы для снижения негативного воздействия на окружающую среду, — рассказал председатель комитета по экологическому надзору регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

При этом превышений выброса вредных веществ с предприятия не обнаружили, однако выпишут уже повторный штраф за неправильную работу очистных сооружений. Департамент выдал в адрес руководства предписание устранить эти нарушения. 

На «Лакокраску» подобные жалобы поступают не впервые. Прошлой весной выяснилось, что предприятие несколько месяцев отравляло воздух в городе.

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вонь в городе

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КОММЕНТАРИИ (3)

4 июл 2019 в 18:18

а вот с прудов на окраине Брагино - где сливки с Лакокраски - уже не так несет, как раньше. То ли сливать перестали , то ли действительно законсервировались - сами собой. Номвот еще в прошлом году открывать окна с утра на проспекте Дзержинского - это только для того, что бы подышать сероводородом.

гость
4 июл 2019 в 16:35

а почему заыбли про вонь с НПЗ, постоянную? про то, что почти каждую ночь нефтебаза на тормозном делает выбросы... когда возьмутся за эти предприятия?

123
4 июл 2019 в 16:27

А то, что завод "Хром" воняет как и прежде не хотите написать? Вонь на всю округу, только раз в 3 года каждый новый мэр там какие то загадочные очистные открывает, СМИ уже не заморачиваются и копируют старую статью с новыми фотками.....