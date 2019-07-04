«Пахнуть будет всегда»: ярославцы массово пожаловались на вонь с крупного предприятия

Очистные сооружения работают на предприятии с нарушениями
Фото: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
В Ярославле проверили очистные сооружения предприятия «Лакокраска», от которого по окрестностям расползается вонь.
— К нам в департамент поступали жалобы о запахе, в основном от людей, кто снимает в промзоне помещения, — рассказала пресс-секретарь областного департамента охраны окружающей среды Татьяна Суслова. — Надо понимать, что этот запах будет в любом случае. Это специфика производства.
Однако проверку очистным сооружениям всё же устроили, выяснив, что запах действительно не должен быть таким сильным.
— Предприятием не были разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, которые необходимы для снижения негативного воздействия на окружающую среду, — рассказал председатель комитета по экологическому надзору регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.
При этом превышений выброса вредных веществ с предприятия не обнаружили, однако выпишут уже повторный штраф за неправильную работу очистных сооружений. Департамент выдал в адрес руководства предписание устранить эти нарушения.
На «Лакокраску» подобные жалобы поступают не впервые. Прошлой весной выяснилось, что предприятие несколько месяцев отравляло воздух в городе.