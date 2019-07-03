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Здоровье

Изменился порядок прохождения диспансеризации: как ярославцам пройти обследование в этом году

Рассказываем, как быстро и бесплатно проверить своё здоровье

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В этом году общий медицинский осмотр должны пройти почти 204,5 тысячи жителей области

Фото: Александра Савельева

Какие бы проблемы ни существовали в сфере бесплатного здравоохранения, есть в нем большой плюс — оно бесплатное. Теперь согласно новым правилам россияне начиная с 18 лет могут ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр и один раз в три года — диспансеризацию. Те, кому за 40, будут проходить обследование ежегодно. Это увеличивает шанс выявить особо опасные заболевания на ранних стадиях.

Что нужно для записи на диспансеризацию;

— Для записи нужны только паспорт и полис обязательного медицинского страхования, — отметил заместитель директора департамента здравоохранения Сергей Давлетов.

Какие опасные заболевания могут выявить на ранних стадиях: сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания.

С чего начать обследование:

Начинать обследование необходимо в кабинетах медицинской профилактики или у участкового терапевта. Вам выдадут анкету, чтобы выявить факторы риска. Затем дадут направления на прохождение дополнительных видов обследования.

Кто может пройти диспансеризацию:

Диспансеризацию могут проходить как работающие, так и неработающие граждане или обучающиеся по очной форме. На официальных сайтах медицинских организаций или информационных стендах поликлиник можно найти список с указанием годов рождения тех пациентов, которые могут пройти диспансеризацию в этом году.

Тем более по закону для прохождения диспансеризации можно взять оплачиваемый выходной на работе и пройти обследование в поликлинике по месту прикрепления.

Все обследования проводятся бесплатно и на добровольной основе&nbsp;

Все обследования проводятся бесплатно и на добровольной основе 

— С 2017 года в Ярославской области работает институт страховых представителей. На сегодняшний день это более 170 человек. Информирование застрахованных лиц осуществляется разными способами: СМС, звонки на стационарные телефоны, почтовые сообщения и так далее, — сообщила первый заместитель директора территориального фонда ОМС Людмила Баташова. — За 5 месяцев 2019 года проинформированы практически все застрахованные лица, которые должны пройти диспансеризацию в этом году.

Недавно в Ярославле накрыли псевдомедицинский центр. Ярославцы отдавали сотни тысяч рублей за лечение по липовым диагнозам. Экс-сотрудница центра рассказала, как людей разводили на деньги.

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здоровьедиспансеризация

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КОММЕНТАРИИ (1)

подземелье
3 июл 2019 в 06:56

та же тема бестолковая что и перевод на час в перед или на час назад.