Изменился порядок прохождения диспансеризации: как ярославцам пройти обследование в этом году

Какие бы проблемы ни существовали в сфере бесплатного здравоохранения, есть в нем большой плюс — оно бесплатное. Теперь согласно новым правилам россияне начиная с 18 лет могут ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр и один раз в три года — диспансеризацию. Те, кому за 40, будут проходить обследование ежегодно. Это увеличивает шанс выявить особо опасные заболевания на ранних стадиях.



Что нужно для записи на диспансеризацию;



— Для записи нужны только паспорт и полис обязательного медицинского страхования, — отметил заместитель директора департамента здравоохранения Сергей Давлетов.

