«Ад ближе, чем мы думали»: ярославцы показали, в каких диких условиях приходится делать флюорографию

Ярославцы пожаловались на невыносимые условия в поликлинике № 1. Люди возмущаются, в каких условиях приходится делать флюорографию. Ярославна Наталья Зайка написала гневный пост по этому поводу у себя в Facebook.



— Ад ближе, чем мы думали! Он находится по адресу: поликлиника № 1 на Собинова. Один кабинет флюорографии чуть ли не на весь город. Вчера я провела полтора часа в поликлинике № 2 на Угличской, чтобы получить в этот ад направление. В один кабинет направляют студентов, пенсионеров, мамочек и так далее. Данный кабинет обслуживает поликлиники №№ 1, 2, 4 и молодежную. В душном предбаннике, забитым людьми, где всего два стула, находиться просто невозможно. На улице очередь из ожидающих. В кабинет врач запускает сразу по 7–10 человек мужчин, либо женщин. Нет медсестры или какого ещё помощника. В кабинете один стул и вешалка. Говорить о соблюдении норм гигиены, санобработки или чего-либо ещё просто не приходится. Пока одному делают флюорографию, другие стоят рядом с аппаратом и ждут свою очередь. Одним словом, человеческий конвейер, — возмущается девушка. — Здание поликлиники № 1 не ремонтировалось много лет, оборудование, наверное, закуплено ещё в СССР, персональный компьютер, на котором работает врач, вообще непонятно почему ещё используется! Вывесок на здании просто нет. Кто решил, что оптимизация должна выглядеть именно так? Почему департамент здравоохранения должен сидеть в центре в отремонтированном здании?

