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Здоровье

«Ад ближе, чем мы думали»: ярославцы показали, в каких диких условиях приходится делать флюорографию

Чем недовольны люди, и что ответили в больнице

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Ярославна пожаловалась на дикие условия, в которых работают врачи

Фото: Наталья Зайка / Facebook.com

Ярославцы пожаловались на невыносимые условия в поликлинике № 1. Люди возмущаются, в каких условиях приходится делать флюорографию. Ярославна Наталья Зайка написала гневный пост по этому поводу у себя в Facebook.

— Ад ближе, чем мы думали! Он находится по адресу: поликлиника № 1 на Собинова. Один кабинет флюорографии чуть ли не на весь город. Вчера я провела полтора часа в поликлинике № 2 на Угличской, чтобы получить в этот ад направление. В один кабинет направляют студентов, пенсионеров, мамочек и так далее. Данный кабинет обслуживает поликлиники №№ 1, 2, 4 и молодежную. В душном предбаннике, забитым людьми, где всего два стула, находиться просто невозможно. На улице очередь из ожидающих. В кабинет врач запускает сразу по 7–10 человек мужчин, либо женщин. Нет медсестры или какого ещё помощника. В кабинете один стул и вешалка. Говорить о соблюдении норм гигиены, санобработки или чего-либо ещё просто не приходится. Пока одному делают флюорографию, другие стоят рядом с аппаратом и ждут свою очередь. Одним словом, человеческий конвейер, — возмущается девушка. — Здание поликлиники № 1 не ремонтировалось много лет, оборудование, наверное, закуплено ещё в СССР, персональный компьютер, на котором работает врач, вообще непонятно почему ещё используется! Вывесок на здании просто нет. Кто решил, что оптимизация должна выглядеть именно так? Почему департамент здравоохранения должен сидеть в центре в отремонтированном здании?

Людям приходится ждать на улице

Спустя пару часов после публикации отзыва, Центральная городская больница дала свой комментарий:

— Флюорографический кабинет, расположенный по адресу: улица Собинова, дом 34/1, в связи с увольнением с 17 июня рентген-лаборанта, работает в одну смену с 7:30 до 15:00. Приём ведет врач рентгенолог. Администрацией лечебного учреждения решает вопрос о приёме на работу двух рентген-лаборантов по совместительству из других медицинских организаций Ярославля для улучшения доступности этого вида диагностического обследования, — пояснили в пресс-службе больницы. — Сейчас кабинеты взрослой поликлиники № 1 требуют капитального ремонта. Поэтому ведётся ремонт помещений по адресу: проспект Октября, 52, куда в дальнейшем переедут подразделения взрослой поликлиники № 1, в том числе и флюорографический кабинет.

На невыносимые условия жалуются не только пациенты, но и врачи. Недавно они рассказали об ужасах, которые творятся в операционной детской больницы в Ярославле.

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КОММЕНТАРИИ (6)

29 июн 2019 в 20:09

Гм... Вроде как некий василий находил кто виноват - это некий памятник Дзержинскому. Типа, все развалил... Денег нет, все на олимпиады с чм потратили или за бугор увезли.
Ну и пришлось все оптимизировать! Ну не начинать же с ГД или кого повыше.
Так что спокойнее граждане! Обещают новое здание областной онкологической больницы. Обещают, что хватит мест всем. И лаборантов наймут в эту точку на Собинова, аж целых двух!

Автор
29 июн 2019 в 18:59

УЖАСССС

Анна
29 июн 2019 в 19:37

Так почти во всех больницах! Например мой ребёнок 2 месяца прикреплён к детской поликлинике на Добрынина 26. В этой поликлинике кроме педиатров больше практически нет никаких врачей. Что бы пойти к какому то другому ( хирургу, неврологу, ортопеду, узи) нужно идти в три другие больницы. А в перинатальном центре нет явок ко врачам. В регистратуре сказали: Явок нет! Если ваш врач вам её не возьмёт. То проходите где нибудь в другом месте платно!
Капец короче!