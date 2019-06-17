«Ищем виновных должностных лиц»: что происходит с выпиской льготных лекарств в Ярославской области

Росздравнадзор проверил, как в регионах России обеспечивают пациентов льготными лекарствами. По их данным, Ярославская область вошла в число тех, где лекарства выписывают несвоевременно. Также специалисты ведомства зафиксировали в регионе отсутствие выписки лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний. Специалисты департамента здравоохранения и фармации Ярославской области подготовили информацию на этот счёт и сообщили, как в регионе обстоят дела по этим направлениям:

— На 2019 год все препараты инсулина, а также таблетированные сахароснижающие препараты поставлены на склад уполномоченной фармацевтической организации и отгружаются по заявкам лечебных учреждений. Закупки лекарственных препаратов на 2019 год проводились в соответствии с планом закупок и планом-графиком на 2018 год в связи с признанием электронных аукционов в конце 2018 года не состоявшимися и возможностью их повторного размещения только после формирования плана закупок и плана-графика на 2019 год, а также после уточнения бюджета на текущий год в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время опубликованы электронные аукционы на поставку всех препаратов. По ряду позиций заключены государственные контракты и произведены поставки. На начало 2019 года объем товарных запасов для обеспечения федеральных льготников составлял 2,5 месяца, для региональных — 1,14 месяца. По вопросу выписки «ручных рецептов» и постановки их на отсроченное обслуживание департамент здравоохранения сообщает, что за период 2018 года всего в рамках программы льготного лекарственного обеспечения выписано 908 306 рецептов, почти половина из них в «ручном режиме», за 2019-й — 316 949 рецептов, из них практически треть в «ручном режиме». При этом в аптечные организации обратились пациенты для постановки 615 рецептов на отсроченное обслуживание, из них доля «ручных рецептов» составляет 90,4%. По состоянию на 01.06.2019 года число обращений граждан по вопросу неудовлетворительного обеспечения льготными лекарственными препаратами в сравнении с 1-м кварталом 2019-го сократилось на 22%. По результатам анализа нарушений, выявленных прокуратурой области, инициирована служебная проверка с целью выявления виновных должностных лиц.

