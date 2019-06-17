В Ярославской области снизилась смертность: от чего стали реже умирать

По данным Яроблстата, уровень смертности в первом квартале этого года снизился на 5,2% в сравнении с 2018 годом, а среди людей трудоспособного возраста — на 6,2%.





— Показатель младенческой смертности, так же как и в 2018 году, остается одним из самых низких среди регионов Центрального федерального округа и России, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Жители региона стали реже умирать от острого инфаркта миокарда на 7,9%, в два раза по сравнению с прошлым годом уменьшилась смертность от туберкулёза. Меньше стали умирать и от болезней эндокринной и нервной систем.



В правительстве области рассказали, как планируют защитить жителей от других болезней.



— Для профилактики болезней органов дыхания в 2019 году планируется привить против гриппа более 600 тысяч человек — 47,8% населения региона, из них 107 тысяч — дети, — сказали в правительстве области. — Также продолжается вакцинация против пневмококковой инфекции. В 2019 году на средства областного бюджета планируется приобрести по три тысячи доз вакцин «Пневмовакс» и «Превенар 13».

