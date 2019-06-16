«Угроза для окружающих»: в Ярославской области больной туберкулёзом сбежал из больницы

В Ярославской области приставы принудительно госпитализировали мужчину, который подвергал опасности здоровье соседей и знакомых.

Житель Некрасовского района болеет туберкулёзом. Причем в той стадии, когда ему необходимо находиться в больнице. Но лежать в клинике ему, видимо, было невмоготу. Из больницы он сбегал.

— Мужчина свободно общался с соседями, посещал общественные места, создавая угрозу здоровью окружающих, от лечения опасного заболевания отказывался, самовольно покидал медицинское учреждение, куда его привозили врачи, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

