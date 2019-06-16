«Угроза для окружающих»: в Ярославской области больной туберкулёзом сбежал из больницы

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Мужчина самовольно покинул медицинское учреждение
Мужчину забрали приставы
Фото: УФССП по Ярославской области
В Ярославской области приставы принудительно госпитализировали мужчину, который подвергал опасности здоровье соседей и знакомых.
Житель Некрасовского района болеет туберкулёзом. Причем в той стадии, когда ему необходимо находиться в больнице. Но лежать в клинике ему, видимо, было невмоготу. Из больницы он сбегал.
— Мужчина свободно общался с соседями, посещал общественные места, создавая угрозу здоровью окружающих, от лечения опасного заболевания отказывался, самовольно покидал медицинское учреждение, куда его привозили врачи, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Дело дошло до суда. И суд принял решение о принудительной госпитализации. На уведомление мужчина не отреагировал, и тогда к нему домой выехали приставы. Они и доставили его в больницу.
А в начале года в Ярославле целый дом направили в больницу из-за жильца с туберкулёзом. История вышла скандальная: соседи перепугались за себя и здоровье своих детей. И в то же время ситуация показательная — многие просто не знали, что делать, стоило ли переживать, куда пойти. Мы поговорили с главным фтизиатром Ярославской области Натальей Горенковой, которая рассказала о том, что такое туберкулёз, чем он опасен и как лечится.
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Так заприте его в клетке, в чем проблема?