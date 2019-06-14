«Вы не имеете права стыдить женщин, решившихся на это»: ответ молодой мамы тем, кто запрещает аборты

Сегодня под одним из постов в «Фейсбуке» — большой спор. Спор давний, трудный: надо ли запрещать аборты . Родился он из поста ярославца Максима Диканенко — с картинкой младенца и заповедью «Не убий». Под постом Максима появились комментарии: «Аборты должны быть запрещены как угроза номер 1 для нации», « Это страшный грех , и искупить его, даже при большом старании, — задача всей оставшейся жизни». Женщинам, не желающим оставлять ребенка в силу обстоятельств, предлагают, родив, отказаться от него — чтобы воспитали другие. Оставила под постом свой комментарий и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Людмила Шабуева. Комментарий получился эмоциональный — Людмила недавно стала мамой. Публикуем его в качестве колонки.

Я полностью согласна, что аборт — это плохо, это грех. Я не делала абортов и не сделала бы, но мне совершенно непонятно, почему вы хотите решить проблему с позиции силы — запретить и пристыдить женщин, решившихся на аборт? Я недавно родила. Слушайте, это ужасно сложно. Вот вы говорите, что вместо аборта можно родить, чтоб кто-то другой воспитывал? Как будто выносить 9 месяцев ребенка и родить — это ерунда? Как, знаете, для сравнения, предложить не выкидывать чёрствый хлеб, а отдать на ферму. Но отдать чёрствый хлеб — это действительно ничего не стоит, а выносить ребенка и родить — это такое испытание, это может быть так тяжело, больно и мучительно, что я не знаю, с чем это вообще сравнить.



Беременной женщине надо хорошо питаться, не носить тяжёлое (кто будет таскать сумки из магазина?), спать только на боку и от 7 до 20 раз ночью бегать в туалет, желательно больше отдыхать и подниматься с кровати, перекатываясь на бок, просить кому-то надеть тебе обувь и мучиться с токсикозом. И это только малая часть всех трудностей. Это если нет проблем со здоровьем, а то ещё на сохранении лежать. Потом роды. Для примера, я рожала 20 часов, а потом меня кесарили. Потом после родов восстанавливаться минимум год. Я эти трудности пережила с радостью, потому что хотела ребенка. А что если женщина не хочет? Надо ли стыдить ее? Или говорить: «Роди, да отдай другой — от тебя не убудет». Насколько это соответствует действительности? Я считаю, что предотвратить аборты можно с помощью государственных программ. Если бы мы начали тратить деньги не на оборону и полицию, а на содержание женщин, отказавшихся от абортов, чтобы они выносили, то это дало бы плоды. А пока миром правят мужчины, которые говорят: «Роди и отдай другим. От тебя же не убудет», женщина всегда окажется крайней и виноватой.

